SP entrega restauro da Villa Santo Aleixo em Taubaté com recursos do FID

A Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo realizou na quarta-feira (16) a entrega da segunda fase do restauro da Villa Santo Aleixo, no centro de Taubaté. O investimento total foi de R$ 699 mil, sendo R$ 649 mil provenientes do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID) e R$ 50 mil de contrapartida municipal.

Tombado pelo Condephaat, o imóvel é um dos mais representativos da arquitetura histórica local. As obras incluíram melhorias em várias partes do casarão, como paredes, pisos, janelas, telhado, pintura e parte elétrica, além da instalação de um sistema de prevenção a incêndios.

“É uma grande satisfação participar da entrega de um patrimônio tão relevante para a história de Taubaté. A Vila Santo Aleixo é um espaço que se conecta com a vida das pessoas, ao lado de uma praça tão simbólica. É gratificante ver esse trabalho sendo realizado em parceria com um prefeito jovem e comprometido com a valorização cultural e urbana do município”, afirmou o secretário de Estado da Justiça e Cidadania, Fábio Prieto.

O projeto integra uma série de iniciativas financiadas pelo FID que buscam proteger o patrimônio cultural, promover o desenvolvimento urbano e valorizar a história dos municípios paulistas. Desde 2010, o fundo já firmou mais de 450 convênios com prefeituras e entidades da sociedade civil, alcançando 406 cidades e mobilizando cerca de R$ 600 milhões em investimentos.

“A reabertura da Villa Santo Aleixo é um marco para Taubaté. Esse espaço carrega parte importante da nossa história e agora está sendo devolvido à população com vida, cultura e pertencimento. É um resgate da autoestima da cidade e um símbolo do novo caminho que estamos construindo juntos. Agradeço à Secretaria da Justiça e Cidadania, ao FID e a todos que contribuíram para que esse momento se tornasse realidade”, destacou o prefeito de Taubaté, Sérgio Victor.

A solenidade contou com a presença do secretário Fábio Prieto, do secretário-executivo Raul Christiano, do prefeito Sérgio Victor e de autoridades locais e estaduais.

Villa Santo Aleixo, no centro de Taubaté

Sobre a Villa Santo Aleixo

Construído por volta de 1872, o casarão está situado na Rua Dr. Emílio Winther e é considerado uma referência histórica e arquitetônica de Taubaté. A propriedade já pertenceu a figuras importantes da vida política e religiosa brasileira, como Joaquim Lopes Chaves, José Benedito Marcondes de Mattos e o cardeal Joaquim Arcoverde — primeiro cardeal da América Latina, que utilizava o local como casa de veraneio.

Após servir à Mitra do Rio de Janeiro, foi transferido à Universidade de Taubaté, onde abrigou projetos culturais, até ser incorporado pela Prefeitura nos anos 2000. Atualmente, o espaço é reconhecido como um símbolo da memória coletiva e da paisagem urbana da cidade.

Sobre o FID

O Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, apoia projetos voltados à proteção de direitos coletivos, como a recuperação ambiental, acessibilidade, defesa do consumidor e conservação do patrimônio cultural.

Em março de 2025, o Governo de São Paulo autorizou o repasse de R$ 238 milhões via FID para 270 projetos distribuídos em diferentes regiões do estado. Com a contrapartida de R$ 78 milhões de 256 municípios, o montante total de investimentos chegou a R$ 316 milhões.