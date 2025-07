Ilha Comprida sedia evento de empreendedorismo e inaugura obra de infraestrutura turística

A estância turística de Ilha Comprida será palco da 13ª edição do EmpreendaTur, um evento itinerante da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) que promove o turismo e o empreendedorismo na região turística de Registro. O evento acontece neste sábado (19) com palestras, workshops e estandes de promoção de destinos paulistas, fomentando a economia local e valorizando o potencial da região.

Na ocasião, Ilha Comprida também inaugura o Centro de Eventos de Ilha Comprida, com investimentos de R$ 2 milhões da Secretaria da Turismo e Viagens de Estado de São Paulo. “O turismo é um motor de transformação social e geração de renda para o Vale do Ribeira, fomentando a inovação e novos negócios em uma região de natureza exuberante”, afirma o secretário Roberto de Lucena, da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP).

A obra inclui dois salões, sanitários e deques, cobertura em estrutura de madeira, rampas e escadas com guarda-corpo, além de iluminação e equipamentos de proteção à incêndio, com investimentos de R$ 2 milhões de contrapartida da prefeitura do município, totalizando R$ 4,1 milhões para o Centro de Eventos de Ilha Comprida.

O município é uma das cidades do Litoral Sul e do Vale do Ribeira de grande importância ambiental. Considerada Reserva de Biosfera do Planeta pela Unesco, Ilha Comprida também é sede de um dos maiores viveiros de peixes e crustáceos do Atlântico Sul. A diversidade do município atrai amantes da natureza, com trilhas ecológicas, observação de aves e animais silvestres, hotéis, pousadas, campings estruturados, além de restaurantes e comércio local.

EmpreendaTur em Ilha Comprida

O evento itinerante terá estande da Setur-SP com promoção de destinos e ações da Pasta, atendimento do CrediturSP e vídeos promocionais do estado. Também haverá um estande do Sabor de SP, maior programa de valorização da gastronomia paulista, com três produtores regionais: Palmitolândia, de Iporanga; Rancho Sertanejo, de Juquiá; e Cachaça JRios, de Cananéia. Um terceiro estande valoriza as regiões turísticas Caminhos da Mata Atlântica, Cavernas da Mata Atlântica e Lagamar. Por fim, há um espaço dedicado ao artesanato paulista com três artesãos paulistas, um espaço artístico, com pinturas de atrativos turísticos do Estado de São Paulo, além de estandes parceiros, como o da Prefeitura de Ilha Comprida, Sebrae, Senac, Fenae, Senar.