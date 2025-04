Diálogo com conselhos e órgãos colegiados é fortalecido com a Controladoria-Geral do Estado

A CGE-RO tem como meta manter-se entre os melhores no ranking nacional, melhorando as informações públicas para a sociedade

Para alinhar a disponibilização à sociedade sobre atualizações de órgãos e conselhos colegiados no Portal da Transparência do estado, garantindo que as informações sejam precisas, relevantes e acessíveis, a Controladoria-Geral do Estado (CGE), por meio da Coordenadoria de Controle Social (CCS) e da Coordenadoria da Tecnologia da Informação (CTI), realizou nos dias 22 e 25 de abril, um encontro estratégico com representantes dos conselhos e órgãos colegiados das unidades gestoras.

O esforço em conjunto visa atender o 4° ciclo do Programa Nacional de Transparência Pública, realizado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) em que Rondônia conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o Selo Diamante de Transparência Pública. Este selo é a mais alta distinção no Brasil para a transparência na gestão pública, refletindo o comprometimento do estado com a qualidade da informação disponibilizada à sociedade.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a participação e o acompanhamento da sociedade civil organizada nos espaços de controle social são essenciais para garantir a qualidade das políticas públicas implementadas. “O Poder Público tem fundamental função para despertar e conscientizar a participação da sociedade civil nesses espaços democráticos”, evidenciou.

GESTÃO PÚBLICA

A CGE tem como meta manter-se entre os melhores no ranking nacional, melhorando ainda mais, as informações públicas para sociedade a cada ano. Isso é um reflexo do trabalho da gestão estadual e de todos os parceiros envolvidos, que se dedicam para que Rondônia seja exemplo de gestão pública responsável e acessível.

De acordo com o controlador geral do estado, José Aquino, “uma sociedade bem informada e consciente de seus direitos fortalece o controle social, promovendo uma participação efetiva não apenas na fiscalização dos recursos públicos, mas também na formulação e no acompanhamento das políticas públicas”, ressaltou.

Os diálogos com os conselhos e órgãos colegiados são parte dessa estratégia, intensificando a importância de um controle social ativo, colaborando com a construção de um governo mais transparente, eficiente e próximo da população.

Essa é uma das missões da CGE-RO, de construir, junto à sociedade, um estado cada vez mais transparente e responsável, mantendo sempre o comprometimento de figurar no topo do ranking nacional da transparência pública.

