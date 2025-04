Governo de RO investe na formação de jovens com nova turma de projeto educacional em Ariquemes

Aaula inaugural da turma 2025 do Programa Educacional Policial Militar Mirim (Proepm) marcou a noite de sexta-feira (25), em Ariquemes. O evento reuniu 108 jovens que iniciam a formação voltada à cidadania, ética e disciplina. Com carga horária de 480 horas, o curso ocorre no contraturno escolar, e é promovido pelo governo de Rondônia, por meio da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), com foco na educação e no desenvolvimento social de crianças e adolescentes.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Proepm é uma escola de vida. “Os jovens aprendem sobre respeito, responsabilidade e civismo. Investir neles é investir em um futuro mais justo, seguro e humano para Rondônia”, ressaltou.

Durante o encontro, a secretária da Seas, Luana Rocha, enfatizou que investir nos jovens é garantir um futuro melhor para todo o estado. “Acreditamos que, com apoio, orientação e valores corretos, eles podem transformar a realidade das suas famílias, comunidades e do nosso estado. Essa formação é na verdade um projeto de vida.”

O programa já beneficia 1.500 jovens em 16 municípios do estado, com o investimento estadual de mais de R$ 6,1 milhões, incluindo bolsas mensais de R$ 200 e fardamento completo para os participantes. Com carga horária de 480 horas, o curso ocorre no contraturno escolar

O estudante Renan kauã Maia, de 14 anos, um dos novos integrantes da turma 2025, destacou que a expectativa é grande. “Quero aprender tudo, me tornar uma pessoa melhor e fazer meus pais se orgulharem de mim. Sempre admirei a Polícia Militar, e agora me sinto mais perto desse sonho”, frisou o estudante.

FORMAÇÃO E CIDADANIA

O coordenador de Atividades Sociais da PMRO, coronel Carlos Carvalho Estrela Júnior, evidenciou a evolução do programa e os resultados positivos colhidos ao longo dos anos. “A cada edição, conhecemos histórias que mostram como essa formação influencia não só os alunos, mas suas famílias e o entorno. Esse é um trabalho de base, que constrói cidadãos comprometidos com o bem coletivo.”

Com 22 disciplinas no currículo, incluindo ética, oratória, primeiros socorros, educação financeira e legislação de trânsito, o projeto é ministrado por profissionais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO). A meta do governo é expandir o alcance do programa e garantir que mais jovens tenham acesso à uma formação de qualidade.

Fonte

Texto: Marina Espíndola e Cíntia Xavier

Fotos: Arthur Amaral

Secom - Governo de Rondônia