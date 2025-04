Educação indígena em Rondônia recebe materiais permanentes e pedagógicos

Ogoverno de Rondônia promoveu uma série de ações significativas para as escolas indígenas, localizadas às margens dos rios Mamoré, Sotério e Guaporé. A iniciativa contemplou 11 unidades de ensino, beneficiando estudantes do ensino fundamental I e II, além do ensino médio, este último ofertado através da Mediação Tecnológica. Conforme a Superintendência Regional de Educação (SRE) de Guajará-Mirim, entre os dias 7 e 15 de abril, foram entregues materiais permanentes e pedagógicos essenciais ao desenvolvimento das atividades escolares, incluindo tablets, televisores, conjuntos de mobiliário para alunos, kits escolares e livros didáticos. Além disso, as escolas receberam reforço na merenda escolar, garantindo alimentação dos alunos. As escolas também receberam reforço na merenda escolar, garantindo a alimentação dos estudantes

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que, as ações desenvolvidas pela SRE de Guajará-Mirim reforçam a política de valorização da educação indígena, assegurando o direito à aprendizagem, o respeito às tradições, e o fortalecimento da identidade cultural das comunidades. “Com investimentos contínuos, a gestão estadual demonstra seu comprometimento com a construção de uma educação mais inclusiva e eficiente para todos.”

ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL

Um aspecto importante da ação foi o acompanhamento alimentar realizado por nutricionistas da Superintendência Regional de Educação. Os profissionais capacitaram os agentes de alimentação indígena e conduziram avaliações antropométricas (é um método que mede as dimensões físicas de uma pessoa, como peso, altura, circunferências e dobras cutâneas) dos alunos, com vistas a assegurar uma dieta adequada e monitorar o crescimento saudável das crianças e adolescentes.

A superintendente Regional de Educação, Eunice de Oliveira Pires Santos, enfatizou os avanços na educação indígena na região. “Estamos trabalhando para garantir não apenas a estrutura física das escolas, mas também a formação continuada de professores e profissionais que atuam nessas comunidades. A Seduc e o governo do estado têm investido na melhoria da qualidade do ensino, respeitando as especificidades culturais dos povos indígenas e promovendo sua inclusão.”

De acordo com a secretária da Seduc, Ana Lúcia Pacini, a localização remota das escolas indígenas atendidas, representa um desafio logístico para o transporte de materiais e equipes. “Nesse contexto, a Mediação Tecnológica se destaca como uma ferramenta crucial para levar o ensino médio a essas comunidades, equiparando as oportunidades educacionais com as demais escolas do estado”, explicou.

VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA

A superintendente da SRE de Guajará-Mirim, destacou ainda a parceria com a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron), especialmente a equipe do município, pelo apoio logístico na entrega dos materiais às escolas indígenas. “A colaboração entre as instituições foi essencial para o sucesso da ação, garantindo que os insumos chegassem de forma segura e eficiente às comunidades de difícil acesso. Essa união de esforços demonstra o comprometimento do governo do estado com a inclusão e qualidade da educação para os povos tradicionais de Rondônia.”

