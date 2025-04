Investimentos do governo de RO em infraestrutura transformam lazer e bem-estar no Cone Sul

Ogoverno de Rondônia tem investido na modernização de espaços públicos no Cone Sul do estado, proporcionando mais lazer, bem-estar e qualidade de vida para a população. Em Colorado do Oeste e Vilhena, a revitalização de praças mudou a rotina dos moradores, que agora contam com locais mais agradáveis para o convívio social e a prática de atividades ao ar livre.

Em Colorado do Oeste, a Praça Nossa Senhora Aparecida, localizada em frente à igreja matriz, passou por uma grande transformação. Com um investimento de R$ 1.096.137,86 milhão, a segunda etapa da obra modernizou a parte elétrica com nova iluminação e cabos, e trouxe melhorias, como calçadas de concreto, bancos, pergolados e um paisagismo completo com grama esmeralda, árvores e arbustos. A revitalização já se reflete no dia a dia da cidade.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância da revitalização dos espaços públicos na região. “O governo tem trabalhado e investido para oferecer, cada vez mais, locais que incentivem o lazer, a integração e o bem-estar das famílias rondonienses.”

NOVOS ESPAÇOS DE LAZER

Em Vilhena, a infraestrutura urbana ganhou reforço com a construção de praças e instalação de parques infantis. No Bairro Cidade Nova (Setor 69), os moradores passaram a contar com uma área moderna, resultado de um investimento de R$ 495.863,26 mil. O espaço conta com quadra de vôlei de areia, playground, academia ao ar livre, pista de caminhada arborizada e áreas de convivência.

Grelice Thomas encontrou na Praça uma nova oportunidade de trabalho

Já no Setor 4, a Praça do Barcelona se tornou um novo ponto de encontro da comunidade. O espaço, construído por meio de convênio entre a Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp) e Prefeitura de Vilhena, recebeu investimento de R$ 912.461,63 mil. Com playground, quadras esportivas e áreas para descanso, a Praça já faz parte da rotina diária dos moradores.

Para a venezuelana Grelice Thomas, que mora em Vilhena há mais de três anos, a nova praça trouxe uma oportunidade de trabalho. “Aqui na região todos gostam de churros. Quando meus pais visitaram a Praça perceberam que havia bastante movimento, mas poucas opções de lanche para as crianças. Decidimos trazer nosso carrinho de churros para cá, e o resultado foi muito positivo”, disse.

BEM-ESTAR

O secretário da Seosp, Elias Rezende, evidenciou o impacto das obras na qualidade de vida da população. “O governo de Rondônia tem um compromisso sério com a melhoria dos espaços urbanos. Nosso trabalho é garantir que esses investimentos se traduzam em benefícios reais para os rondonienses.”

