Governo de RO lança oficialmente a 12ª Rondônia Rural Show Internacional e 6ª RondoLEITE

Na próxima segunda-feira (28), às 11h, o governo de Rondônia realiza o lançamento oficial da 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional e da 6ª RondoLEITE, dois dos maiores eventos do agronegócio da Região Norte. A solenidade acontece no Palácio Rio Madeira (PRM), em Porto Velho.

A Feira, coordenada pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) em parceria com organizações públicas e privadas, além dos produtores, é reconhecida nacional e internacionalmente por impulsionar a economia agropecuária de Rondônia. No evento serão apresentadas as novidades da feira, sustentabilidade e fortalecimento do pequeno, médio e grande produtor rural. Além demais praças de alimentação, como Festival de Churrasco, Carnes de Rondônia e novos estandes, como Pavilhão da Bovinocultura e também concurso de melhor estande para os expositores.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destaca a importância do evento ao desenvolvimento do estado. “A Rondônia Rural Show Internacional é mais que uma Feira, é uma vitrine do potencial produtivo de Rondônia. Estamos mostrando ao Brasil e ao mundo que nosso estado é uma terra de oportunidades, onde o campo é valorizado e impulsionado com responsabilidade e compromisso. O governo está ao lado do produtor, do pequeno ao grande, para garantir mais investimentos e mais geração de renda”, enfatizou.

A expectativa é que a edição deste ano supere os números anteriores em volume de negócios, público e presença internacional, consolidando Rondônia como referência no agronegócio brasileiro.

De acordo com o secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, os avanços e as expectativas para nova edição da Feira ressaltam que, a 12ª edição será a maior da história. ”Estamos preparando uma estrutura moderna, com foco em tecnologia de ponta, práticas sustentáveis e acesso facilitado ao crédito rural. A 6ª RondoLEITE, por sua vez, vem para fortalecer a cadeia leiteira com capacitações, exposições e integração entre os elos do setor. Será um momento de troca de conhecimento, negócios e valorização do nosso produtor”, ressaltou.

FEIRA DE AGRONEGÓCIOS

O evento, que acontecerá de 26 a 31 de maio, em Ji-Paraná, é um espaço essencial para o setor agrícola, reunindo mais de 650 expositores de diversas partes de Rondônia e do Brasil, além de apresentar as últimas inovações tecnológicas e tendências do agronegócio.

SERVIÇO

Lançamento da 12ª Rondônia Rural Show Internacional e 6ª Rondoleite

Data:segunda-feira (28)

Horário:11h

Local:Auditório Governador Jerônimo Santana, 9º andar – Edifício Rio Pacaás Novos, anexo ao Palácio Rio Madeira (PRM), situado na Avenida Farquar, n° 1.989 – Bairro Pedrinhas, Porto Velho.

Fonte

Texto: Maximus Vargas

Fotos: Daiane Mendonça

Secom - Governo de Rondônia