Governo de RO contribui com entrega de apartamentos a mais de 300 famílias, em Porto Velho

Com aporte financeiro do governo de Rondônia, governo federal e Prefeitura de Porto Velho, 304 famílias receberam nesta quinta-feira (24), a chave do apartamento no Porto Fino, cuja construção foi iniciada em 2013, na rua Alexandre Guimarães, Zona Leste de Porto Velho. Representando o governador Marcos Rocha, que cumpria agenda externa, a titular da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), primeira-dama Luana Rocha, destacou a importância do trabalho em parceria, ressaltando que quem ganha com isso é a população, especialmente a mais vulnerável que busca no poder pública a resposta para suas necessidades.

“Entregar uma casa, significa dar dignidade e condições para que a família possa prosperar, sabendo que tem um abrigo seguro ao retomar do trabalho. E esse é o propósito de todos que trabalham juntos: levar dignidade a quem mais precisa por meio de programas socioassistenciais e ações que dão alegria às pessoas beneficiadas”, afirmou na solenidade que contou com a presença do ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho; do prefeito Léo Moraes; entre outras autoridades, além dos beneficiários e respectivos familiares.

A secretária ainda citou o programa estadualMeu Sonho, que concederá auxílio financeiro de até R$ 30 mil como valor de entrada para cinco mil famílias, com renda de até de até R$ 8 mil, realizarem o sonho da conquista da casa própria em todo o estado. A lista com as pessoas inscritas no processo de seleção será divulgada na próxima quarta-feira (30), e posteriormente uma instituição financeira federal divulgará os selecionados para o financiamento.

BENEFICIÁRIOS

Entre os contemplados com imóvel do Porto Fino, estão Maria das Graças Moraes Rosa, que morava nas proximidades de um córrego, sob riscos de alagamento no período de intensas chuvas e disse que agora estava feliz por se sentir mais segura.

Já a autônoma Leonice Laia, 63 anos, afirmou que como está desempregada, mas com a moradia garantida, agora vai correr atrás da aposentadoria. Ela é mãe da cabeleireira Letícia Bezerra, que acompanhada do filho Márcio Daniel, 10 anos, representou os beneficiários na formação da mesa e posteriormente teve o apartamento já mobiliado visitado pelas autoridades. Outra que terá o apartamento mobiliado gratuitamente, é Valéria Galvão Lima, que teve o nome sorteado entre os 304 que participaram de um sorteio realizado por uma loja de móveis e eletrodomésticos durante o evento.

Fonte

Texto: Veronilda Lima

Fotos: Ésio Mendes

Secom - Governo de Rondônia