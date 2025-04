Governo de RO abre inscrições para processo seletivo da educação; inscrições seguem até 12 de maio

Ogoverno de Rondônia publicou, no dia 22 de abril, o Edital nº 6/2025/SEDUC-GPAD , que regulamenta o processo seletivo simplificado do Programa Amigo Voluntário do Educando. A iniciativa visa selecionar candidatos para prestação de serviço voluntário em funções de apoio pedagógico, administrativo e social nas escolas e setores da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), com atuação prevista em todas as localidades jurisdicionadas às superintendências regionais de educação (Supers).

O Programa tem como objetivo promover a integração da comunidade com o ambiente escolar, com funções distribuídas entreauxílio administrativo,contábil, recursos humanos, transporte escolar, alimentação, limpeza, educador social em sala de aula e auxílio ao professor.

Os voluntários terão carga horária de até 6 horas diárias, e receberão uma ajuda de custo no valor de R$ 70 por dia. Os contratos terão validade de até 12 meses, prorrogáveis por igual período. Ao todo, o Edital prevê milhares de vagas distribuídas por todo o estado, respeitando cotas para pessoas com deficiência e pessoas negras (pretas e pardas), conforme legislação vigente.

As oportunidades contemplam as seguintes funções:

Educador social – auxílio ao professor;

Educador social – auxílio em sala de aula;

Auxílio administrativo;

Auxílio contábil;

Auxílio em recursos humanos;

Auxílio no transporte escolar;

Auxílio na alimentação; e

Auxílio na limpeza do espaço escolar.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa reforça o comprometimento da gestão com uma educação mais humana, onde a comunidade é parte ativa do processo de ensino-aprendizagem. “Estamos valorizando o voluntariado como ferramenta de transformação social e fortalecimento da cidadania em nossas escolas”, evidenciou.

FORMAÇÃO DE VÍNCULOS



A secretária de Estado da Educação, Ana Lúcia Pacini, explicou que o Programa também contribui para a formação de vínculos mais fortes entre a população e a escola pública. “O Amigo Voluntário do Educando é uma ponte entre a comunidade e a escola. Além de auxiliar nas atividades diárias, esses voluntários promovem um ambiente mais acolhedor, colaborando diretamente com o bem-estar dos estudantes e o bom funcionamento das unidades escolares”, afirmou.

INSCRIÇÕES

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do link https://sistemas.seduc.ro.gov.br/seletivo/web , no período de 23 de abril a 12 de maio de 2025. A inscrição é gratuita e o candidato deve anexar toda a documentação exigida no formato PDF. Para mais informações ou em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Superintendência Regional de sua localidade ou enviar email para:[email protected]. O Edital completo e outras atualizações estão disponíveis no portal da Seduc: www.rondonia.ro.gov.br/seduc/publicacoes .

Fonte

Texto: Ananda Carvalho

Fotos: Ananda Carvalho e Daiane Mendonça

Secom - Governo de Rondônia