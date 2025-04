Fiscalização Convencional do Detran-RO recupera motocicleta em Porto Velho

Durante uma operação de Fiscalização Convencional realizada na quarta-feira (23), na Zona Leste de Porto Velho, os agentes do Detran-RO identificaram uma motocicleta com sinais de adulteração

Com o objetivo de garantir a segurança viária e coibir irregularidades no trânsito, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), por meio da Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito (DTFAT), segue intensificando ações de fiscalização em todo o estado. Durante uma operação de Fiscalização Convencional realizada na quarta-feira (23), na Zona Leste de Porto Velho, os agentes do Detran-RO identificaram uma motocicleta com sinais de adulteração, que resultou na recuperação de um veículo clonado. A operação contou com o apoio do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) e da equipe Cavalo de Aço.

Durante a abordagem, os agentes identificaram indícios de adulteração nos sinais identificadores de uma motocicleta. Entre os sinais estavam chassi com marcação irregular e desalinhada, motor com caracteres raspados e em baixo-relevo fora do padrão de fabricação, além do QR Code da placa violado, impossibilitando a identificação do fabricante.

O condutor do veículo informou que, a motocicleta foi adquirida por meio de negociação em plataforma de vendas online. Diante dos indícios, foi dada voz de prisão, com base no artigo 311 do Código Penal , que trata da adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O veículo original foi localizado posteriormente por outra equipe da Polícia Militar, na Zona Sul de Porto Velho, conduzido por seu legítimo proprietário, que apresentou os documentos e confirmou a originalidade do bem.

Durante a mesma fiscalização, foram recolhidas, ainda, duas motocicletas com restrição judicial de circulação, conforme o sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RENAJUD). Os veículos foram encaminhados ao pátio da Ciretran de Porto Velho, para as providências legais cabíveis.

FISCALIZAÇÕES CONVENCIONAIS

De acordo com o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, as fiscalizações convencionais têm foco na verificação de veículos e condutores irregulares, com o objetivo de promover um trânsito mais seguro. “Estamos ampliando o alcance dessas operações em todo o estado. É fundamental que, o cidadão tenha consciência da importância de adquirir veículos de procedência legal e manter sua documentação em dia. Nosso compromisso é com a preservação da vida e o respeito às normas de trânsito”, destacou.

O diretor de Fiscalização do Detran-RO, Welton Roney, frisou a relevância das abordagens presenciais. “A fiscalização convencional permite identificar irregularidades que, muitas vezes, não são percebidas em sistemas automatizados. Nossas equipes estão preparadas para detectar fraudes e garantir que veículos irregulares sejam retirados de circulação. Essas ações refletem diretamente na redução de riscos à população e no combate à criminalidade no trânsito.”

O Departamento Estadual de Trânsito reforça à população a importância de verificar a procedência dos veículos antes de adquiri-los e de manter a regularidade dos documentos. A segurança viária é um compromisso conjunto entre o Poder Público e sociedade.

