Inscrições para cursos profissionalizantes remotos seguem até 4 de maio, em todos os municípios de Rondônia

Todos os 52 municípios rondonienses serão contemplados pelos cursos profissionalizantes remotos que acabam de ser lançados pelo Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (Idep). As inscrições podem ser realizadas até dia 4 de maio, através do link disponibilizado no site da instituição https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/cursos-de-formacao-inicial-006-25-remoto-inscricoes-de-22-04-2025-a-04-05-2025/

Neste cronograma é ofertada formação nas seguintes áreas:

Gestão;

Negócios;

Informação;

Meio ambiente; e

Comunicação

A idade mínima para se inscrever é 15 anos, enquanto a escolaridade mínima exigida é o ensino fundamental II (6º ao 9º ano). O aluno recebe certificado mediante participação em todas as atividades e avaliações. Além de ser uma oportunidade de atualizar o currículo para quem já está atuando no mercado de trabalho, o ensino online é o passo inicial para os jovens que caminham rumo ao primeiro emprego.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a descentralização da educação profissional motiva o cidadão que vive em qualquer região do estado a se habilitar em uma profissão. “O governo tem investido na qualificação de mão de obra, o que tem aumentado significativamente o número de alunos capacitados para ocupar um posto de trabalho ou abrir o próprio negócio”, salientou.

APRENDIZADO CONTÍNUO

Gabriel Mota Sales, de 24 anos, que mora no Bairro Nova Esperança em Porto Velho, encontrou no ensino profissionalizante mais uma motivação para aprofundar o conhecimento na área, na qual decidiu atuar. “Fiz o curso remoto de Auxiliar Administrativo e estou cursando Técnico em Administração. A área administrativa me interessa porque estou no 2º período do curso universitário de Biblioteconomia, que pertence à área de gestão do conhecimento”, destacou.

Na avaliação da presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, o ensino online que se consolidou na pandemia – representa hoje um forte aliado para quem quer conciliar os estudos com outros compromissos. “Com a otimização do tempo na agitação da vida moderna, quanto mais prático e assertivo o curso, mais o aluno sai ganhando porque se planeja para continuar os estudos com um aprendizado contínuo”, ressaltou.

CURSOS OFERTADOS

Gestão da Produção

Gestão Ambiental

Organização de Sistemas e Métodos

Gestão Financeira e Orçamentária

Ética e Cidadania Organizacional

Excel Básico ao Avançado

Relações Interpessoais

Auxiliar Administrativo

Banco de Dados

Assistente de Recursos Humanos

Fonte

Texto: João Albuquerque

Fotos: João Albuquerque

Secom - Governo de Rondônia