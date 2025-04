Governo de RO realiza I Ciclo Formativo dos Articuladores da Política de Alfabetização em Ji-Paraná

ASecretaria de Estado da Educação (Seduc) iniciou na terça-feira (23), o Iº Ciclo Formativo dos Articuladores Regionais e Municipais da Política de Alfabetização, no município de Ji-Paraná, e segue até esta quinta-feira (24). A ação tem como objetivo fortalecer a formação continuada dos articuladores vinculados ao Programa de Alfabetização de Rondônia (Proalfa), Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC) e à Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Monitoramento da Política de Alfabetização (Renalfa), com foco na melhoria das estratégias de alfabetização na Rede Pública Estadual.

Com uma programação técnica e estratégica, o evento contempla momentos de escuta, compartilhamento de experiências e aprofundamento das ações que integram a política de alfabetização.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o governo do estado tem investido na alfabetização como base do desenvolvimento educacional. “Nosso compromisso é garantir que as crianças sejam alfabetizadas na idade certa, com ações concretas que envolvam os municípios e qualifiquem os educadores”, enfatizou.

PROGRAMAÇÃO

No primeiro dia, os participantes foram recepcionados com credenciamento, abertura oficial e posse dos membros do comitê gestor do Proalfa Rondônia. Em seguida, houve a entrega dos certificados do Selo Compromisso Nacional com a Alfabetização e apresentação das atribuições dos novos articuladores regionais e municipais. Também foram abordadas as diretrizes do novo arranjo de governança do Proalfa e a apresentação dos materiais didáticos complementares. O segundo dia está reservado para discussões sobre tutoria pedagógica, seus desdobramentos, instrumentais de acompanhamento e os responsáveis por sua execução nos territórios.

Durante a abertura, a secretária-adjunta de estado da educação, Débora Rapôso, ressaltou a importância da articulação entre estado e municípios para o sucesso da política de alfabetização. “Estamos unindo esforços para assegurar uma atuação conjunta, planejada e eficiente, que resulte em melhorias reais na aprendizagem das crianças. A formação representa um avanço estratégico nessa construção.”

ALINHAMENTO

Durante palestra, o coordenador de articulação com os municípios, Augusto Leite, evidenciou a função das formações para o alinhamento das políticas educacionais. “Esse ciclo formativo representa um espaço de escuta qualificada, orientação técnica e fortalecimento da rede. O engajamento dos articuladores é essencial para que possamos garantir coerência e efetividade na implementação das ações.”

