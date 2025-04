Atividades de educação ambiental com foco em recursos hídricos e prevenção às queimadas são promovidas pelo governo de RO

Ogoverno de Rondônia está intensificando os trabalhos de prevenção às queimadas e o incentivo à preservação dos recursos hídricos no estado. Entre os dias 23 e 25 de abril, as ações estão sendo realizadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) em Ji-Paraná, por meio do Escritório Regional (Erga) do município, com uma programação voltada a realizar palestras e orientações importantes para os estudantes das redes públicas de ensino do município.

As atividades, iniciadas nesta quarta-feira (23), contemplaram alunos do ensino fundamental da Escola Almir Zandonaddi, em Ji-Paraná, além de diferentes instituições da Rede Pública de Ensino. A programação continua durante toda esta semana, e a expectativa é que os trabalhos alcancem mais de 100 estudantes. Estão sendo realizadas palestras, rodas de conversa e atividades lúdicas que estimulam o debate e a reflexão sobre os desafios ambientais enfrentados por todo o planeta, como a importância da preservação dos recursos hídricos e a prevenção aos incêndios florestais.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a educação ambiental é uma base essencial para o avanço de uma sociedade mais consciente e responsável com o meio ambiente. “Os efeitos das mudanças climáticas e a pressão sobre os recursos naturais exigem atitudes responsáveis e imediatas de todos. Nesse sentido, o governo do estado vem trabalhando entre outros aspectos, com a educação ambiental, como um dos caminhos mais eficazes, a fim de promover a conscientização da população, especialmente os jovens, na construção de um futuro mais sustentável para todos”, ressaltou.

SUSTENTABILIDADE

Os estudantes recebem orientações essenciais sobre a importância da preservação ambiental

De acordo com o gerente do Erga de Ji-Paraná, Hermerson Alvarenga, as ações de educação ambiental nas escolas têm como objetivo estimular o protagonismo dos estudantes na proteção do meio ambiente.

“Queremos que os jovens compreendam seu papel na construção de um futuro mais sustentável e que reconheçam os impactos negativos de ações como as queimadas e o desmatamento. Além disso, intensificamos a importância da preservação dos recursos hídricos, especialmente em tempos de seca intensa. Este trabalho junto aos estudantes é essencial para formação dos mesmos como cidadãos conscientes com as causas ambientais”, explicou o gerente.

O secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, frisou a relevância das ações voltadas à proteção do meio ambiente.“A programação dessa semana tem como foco despertar o interesse dos jovens para temas ambientais de grande relevância, como a preservação dos recursos hídricos, a prevenção de queimadas e os efeitos das mudanças no clima. Por meio destas ações, procuramos inspirar atitudes sustentáveis e formar cidadãos responsáveis na proteção da natureza e no cuidado com o futuro do estado.”

Fonte

Texto: Jorge Fernando

Fotos: Luis Felipe Miranda Vargas

Secom - Governo de Rondônia