Obras do Rodoanel Norte alcançam 51% de execução

As obras do trecho norte do Rodoanel Mário Covas (SP-021), realizadas pelo Governo do Estado de São Paulo por meio de Parceria Público-Privada (PPP), atingiram 51% de execução no mês de junho. Retomadas com seis meses de antecedência em relação ao prazo contratual, as intervenções no trecho entre as rodovias Fernão Dias e Presidente Dutra, que será entregue no segundo semestre deste ano, já alcançam 76% de avanço. Já o segundo trecho, entre a Rodovia Fernão Dias e a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães — na ligação com o trecho oeste do Rodoanel —, está 39% concluído.

“A retomada do Rodoanel Norte é um compromisso que estamos cumprindo de forma rigorosa. A obra avança dentro do cronograma e representa um marco na mobilidade da Região Metropolitana de São Paulo, com geração de empregos, atração de investimentos e uso de tecnologia de ponta em monitoramento, segurança e engenharia viária”, destacou Rafael Benini, secretário de Parcerias em Investimentos do Estado.

As obras nos dois trechos ocorrem de forma simultânea para garantir o cumprimento do cronograma: o primeiro trecho será entregue no segundo semestre de 2025, e o segundo, no segundo semestre de 2026. Durante os trabalhos, serão gerados 10 mil empregos diretos e indiretos. Atualmente, cerca de 5 mil profissionais atuam nas frentes de trabalho. A concessionária Via SP Serra, responsável pela execução, também promove treinamentos e capacitação de profissionais, além de contratar jovens aprendizes por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Após seis anos de paralisação, as obras foram retomadas em abril de 2024. Sua conclusão trará benefícios significativos, como a redução de congestionamentos e a retirada de veículos pesados das marginais, o que contribuirá para a melhoria da qualidade do ar, a redução do tempo de viagem e o acesso mais eficiente ao Porto de Santos.

“A conclusão do Rodoanel Norte vai completar a ligação do Porto de Santos à Rodovia Fernão Dias, que cruza São Paulo e conecta o Estado de Minas Gerais ao Nordeste. Essa integração vai facilitar o escoamento de produtos, ampliar o tráfego logístico e fortalecer a competitividade da Baixada Santista”, ressaltou Benini.

Com investimento total de aproximadamente R$ 3,4 bilhões, sendo R$ 1,35 bilhão aportado pelo Estado de São Paulo e R$ 2 bilhões pela concessionária, a obra do Rodoanel Norte é coordenada pela Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo (SPI), responsável por estruturar e acompanhar projetos de concessão e PPPs no estado, com fiscalização da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp). A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado com a modernização da infraestrutura viária, a geração de empregos e a melhoria da qualidade de vida da população.