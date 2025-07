Piracicaba recebe a 3ª fase da Regionalização da Saúde

A cidade de Piracicaba recebeu nesta terça-feira (29) a 3ª Oficina de Regionalização da Saúde, promovida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP). O tema central do encontro foi saúde mental, os caminhos que levam o paciente a procurar as unidades de saúde e o acompanhamento na especialidade.

Durante o terceiro ciclo da Regionalização da Saúde, a SES-SP trabalha de forma organizada, em conjunto com os profissionais técnicos em saúde das 18 Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS) do Estado, aprimorando e identificando os problemas prioritários no acesso à saúde.

“As oficinas de regionalização ajudam na adequação do perfil assistencial das unidades administradas pela SES nas regiões, além de nos ajudar a entender os gargalos de cada cidade, garantindo a ampliação da assistência prestada à população”, afirma o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva.

O evento contou com a participação de representantes dos 26 municípios que compõem a RRAS 14, em Piracicaba, que apresentaram suas principais demandas regionais.

A cidade de Piracicaba recebeu, nesta terça-feira (29), a 3ª Oficina de Regionalização da Saúde, promovida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP)

No segundo dia, a Secretaria da Saúde também promoveu seminários para analisar e apresentar os avanços da regionalização, processo iniciado em 2023, na perspectiva dos entes municipais, além de discutir as áreas mais relevantes do programa.

Tabela SUS Paulista

Em vigor desde 1º de janeiro de 2024, a Tabela SUS Paulista é uma iniciativa pioneira do Governo de São Paulo para ampliar o acesso da população à rede pública de saúde e reduzir as filas de espera. Por meio de repasses complementares aos valores pagos pelo Ministério da Saúde, as instituições filantrópicas passaram a receber até cinco vezes mais por procedimentos realizados via SUS, em comparação com os valores da tabela federal. Desde o lançamento da iniciativa, já foram destinados R$ 6,3 bilhões a cerca de 800 Santas Casas e entidades parceiras em todo o estado.

Somente na região de abrangência do Departamento Regional de Saúde (DRS) de Piracicaba, desde o início do programa, foram repassados R$299 milhões para 38 instituições vinculadas ao SUS Paulista.

IGM SUS Paulista

Idealizado pelo Governo de SP como uma solução inovadora para aumentar a qualidade e a oferta dos serviços de saúde em todo o território paulista, o IGM SUS Paulista é um programa que destina recursos financeiros do Tesouro Estadual para os municípios de São Paulo, com o objetivo de fortalecer e melhorar os serviços públicos de saúde na atenção básica e no combate às arboviroses. Entre 2024 e 2025, foram repassados cerca de R$1 bilhão para os 645 municípios do estado.

Para as cidades de abrangência do DRS de Piracicaba, foram enviados R$ 4,3 milhões nesta última parcela.