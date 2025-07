Detran-SP simplifica sistema para requisição de serviços digitais

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) informa que iniciou a migração de sua plataforma de atendimento digital. A partir de 1º de agosto, os acessos a 19 serviços pelo SEI Externo serão desativados. A medida faz parte da implantação do novo sistema CSM (Customer Service Management), iniciada no dia 21 de julho.

As requisições de processos que antes eram solicitados pelo SEI Externo serão gradativamente migradas para o CSM. Quatro serviços já estão disponíveis nesta primeira fase da migração: comunicar a venda de veículo; solicitar desbloqueio do laudo de vistoria; solicitar cancelamento de intenção de venda; excluir processo de habilitação do Renach. Ainda neste ano, outros 212 tipos de requisições serão migrados para o CSM, que permitirá mais autonomia ao cidadão.

Com a utilização do novo sistema, mais intuitivo e prático, o usuário poderá, por exemplo, dar continuidade ao mesmo processo diante de um possível indeferimento – no caso do envio de um documento incorreto ou ilegível, que é o motivo mais comum para os indeferimentos. No ambiente SEI, a consulta da tramitação do processo pelo cidadão era confusa, com a abertura de diversos protocolos e telas. E, ao ter o processo indeferido, essa informação não era identificada de imediato. Caso o cidadão quisesse dar continuidade ao requerimento, era preciso abrir um novo processo, o que tornava a solicitação mais burocrática.

Além da praticidade para o cidadão, o CSM também permite a consulta do histórico de todas as solicitações num único ambiente, sendo possível a visualização por onde o processo tramitou e os devidos encaminhamentos. O acesso ao novo sistema é pelo portal do Detran-SP ( http://detran.sp.gov.br ); na sequência, o cidadão pode procurar o serviço desejado por meio da busca ou da área à qual está relacionada. Depois de clicar em “iniciar serviço”, o cidadão fará o login com a conta GOV.BR (acesso prata ou ouro) e a próxima página já será o formulário a ser preenchido com a requisição em questão, tudo isso em uma jornada fluída e contínua, sem a necessidade de ser direcionado a outros sistemas.

A cada andamento do processo, o usuário também é comunicado por e-mail de que houve alguma atualização, podendo consultar o andamento da solicitação no portal do Detran-SP. Os usuários que acessam os serviços por links diretos, que já estavam salvos, por exemplo, deverão desconsiderá-los para entrar no sistema corretamente. Ou seja, todo novo protocolo de serviço precisa ser realizado diretamente dentro do Portal Detran-SP.

“A implantação também traz vantagens para a administração pública, como, por exemplo, mais agilidade no tratamento das demandas e maior facilidade para o operador. Isso significa menos tempo de espera e um atendimento mais rápido e eficiente para toda a população”, afirma Lucas Papais, diretor de Atendimento ao Cidadão do Detran-SP, que é vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD).

Dos 216 serviços disponíveis, os cinco mais requisitados, em junho deste ano, foram: autorização prévia para modificação nas características de veículo (11.393); solicitar desbloqueio de restrição de veículo média monta (8.648); solicitar autorização para transporte escolar/veículo (5.167); solicitar a autorização para a gravação/regravação de chassi e/ou motor (5.009); e solicitar regularização da substituição de motor (4.953). A previsão é que esses e todos os serviços disponíveis estejam no novo sistema até o mês de setembro.

Sobre o Detran-SP

O Detran-SP tem o compromisso de prevenir sinistros e preservar vidas e a missão de gerir um sistema de trânsito mais seguro e eficiente entre todos os modais. O órgão busca oferecer serviços de excelência aos cidadãos, baseados em valores como respeito, integridade, segurança e eficiência.

A transformação digital em curso na autarquia visa melhorar a qualidade de vida dos paulistas, facilitando o acesso aos serviços públicos. Dos 109 serviços oferecidos, 76 já são disponibilizados em formato totalmente digital, não exigindo deslocamentos dos cidadãos para a sua conclusão.

Maior órgão executivo de trânsito do país, o Departamento Estadual de Trânsito Paulista é responsável por 28% da frota brasileira, com mais de 35 milhões de veículos registrados e mais de 25 milhões de motoristas habilitados em todo o estado. Mensalmente, emite aproximadamente 400 mil Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e 1,2 milhão de Certificados de Registro e Licenciamento Veicular (CRLVs). Em média, são emitidos mais de 136 mil documentos por dia.