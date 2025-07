Encerramento do Julho Amarelo leva saúde, testagem e vacinação ao Espaço Saúde

Para marcar o encerramento da campanha Julho Amarelo, que mobilizou o estado em torno da prevenção e combate às hepatites virais, a Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO), em parceria com o Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron), promoveu no dia 25 de julho, uma ação especial no Espaço Saúde, em Porto Velho. A atividade ofereceu testagens rápidas gratuitas para hepatites B e C, sífilis e HIV, além de orientações e vacinação contra a hepatite B para o público presente.

O Espaço Saúde é uma iniciativa do governo de Rondônia, que funciona dentro de um estabelecimento comercial na Capital, como um ponto permanente de promoção da saúde. Além dos atendimentos regulares, o local também integra ações de saúde desenvolvidas por instituições governamentais e parceiras, oferecendo serviços e informações que fortalecem o cuidado com a população em locais de grande circulação.

AÇÃO

A ação faz parte da parceria da Agevisa/RO com o projeto Cemetron Itinerante, que há três anos atua em locais públicos com atividades de conscientização, diagnóstico e acolhimento. A coordenadora estadual de vigilância das hepatites virais da Agevisa/RO, Francilene Alves de Miranda, alertou para a importância da imunização. “A vacina contra a hepatite B é gratuita e está disponível no Espaço Saúde. São três doses para garantir a proteção completa. Se você não sabe se já se vacinou ou não completou o esquema, procure nossa equipe para orientação e atualização da caderneta vacinal”, recomendou.

Segundo a diretora adjunta do Cemetron, Evelin Souza, o objetivo é ampliar o acesso aos serviços e dar visibilidade às formas de prevenção. “O Julho Amarelo é um mês dedicado à prevenção das hepatites virais, doenças sexualmente transmissíveis que são preveníveis e tratáveis. O Cemetron, como hospital referência no estado, cumpre seu papel também levando informação e cuidado até onde as pessoas estão”, destacou.

O diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, acompanhou a atividade e reforçou o papel do estado em garantir saúde de forma acessível e educativa. “Essa é uma ação que leva o serviço de saúde para perto da população, com segurança, acolhimento e informação qualificada. As hepatites virais são silenciosas, mas graves — e prevenir é a forma mais eficaz de combater”, afirmou.

Além da testagem, os visitantes também puderam iniciar ou completar o esquema vacinal contra hepatite B. Com a mobilização, o governo de Rondônia encerrou a campanha Julho Amarelo 2025 com ações concretas, reafirmando o compromisso com a eliminação das hepatites virais e a ampliação do acesso à saúde preventiva e humanizada para todos.

Fonte

Texto: Aurimar Lima

Fotos: Pedro Adilon

Secom - Governo de Rondônia