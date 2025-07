Frente fria derruba temperaturas e Governo de SP mantém Abrigo Solidário até sexta (1)

Massa de ar fria e seca vinda do Sul do país já provocou sensação de frio em todas as regiões paulistas ao amanhecer

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para a chegada de uma massa de ar polar que deve provocar queda acentuada nas temperaturas entre esta terça-feira (29) e sexta-feira (1), com mínimas de até 2°C na Serra da Mantiqueira e condições para geada em diversas regiões. Diante do frio intenso, o Governo do Estado mobilizou o Abrigo Solidário, ação emergencial que funcionará na estação Pedro II do Metrô, na capital, entre os dias 29 de julho e 1º de agosto, das 19h às 8h.

O espaço oferece acolhimento noturno com colchões, cobertores, alimentação e abrigo para pets, garantindo proteção à população em situação de rua. A iniciativa é coordenada pela Defesa Civil em parceria com o Metrô, a Secretaria de Desenvolvimento Social, o Fundo Social de São Paulo e a Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

As menores temperaturas previstas são:

Serra da Mantiqueira: 2°C (com possibilidade de geada);

Vale do Ribeira e Itapeva: 4°C (com possibilidade de geada);

Vale do Paraíba e São José dos Campos: 6°C;

Capital e regiões como Campinas, Sorocaba, Marília e Ribeirão Preto: 7°C;

São José do Rio Preto e Araçatuba: 8°C;

Litoral Norte: 11°C;

Baixada Santista: 12°C.

Além disso, uma massa de ar fria e seca vinda do Sul do país já provocou sensação de frio em todas as regiões paulistas ao amanhecer. A Baixada Santista e o Litoral Norte registraram chuva nas primeiras horas do dia, enquanto o Vale do Paraíba teve formação de nevoeiros. Ao longo do dia, o litoral poderá registrar mar agitado, chuvas fracas e rajadas de vento, por influência de um sistema de baixa pressão no Atlântico. No restante do Estado, o tempo segue estável, com sol entre poucas nuvens.

As temperaturas máximas devem ficar entre 18°C e 23°C em todas as regiões administrativas, e a umidade relativa do ar (URA) deve atingir valores entre 30% e 35%, o que exige cuidados com hidratação, conforme orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A Defesa Civil reforça que está em constante monitoramento das condições climáticas. Para receber alertas por SMS, basta enviar o CEP para o número 40199. Em caso de emergência, o telefone é 199.