Explosão Junina prepara espetáculo cheio de surpresas para o Flor do Maracujá

A quadrilha conta com 21 pares e um total de 42 brincantes Embora ainda não tenha conquistado títulos no Flor do Maracujá, a Explosão Junina já obteve destaque em outros arraiais com sua quadrilha mirim, vencedora de eliminatórias no Arraial Flor de Cacto e no Arraialeste. Após um período de inatividade entre 2013 e 2020, o grupo retornou às atividades e, em 2024, alcançou o 7º lugar nas eliminatórias com a formação adulta. A equipe técnica da quadrilha é composta por 10 coordenadores, 12 membros na diretoria e um marcador, responsável por conduzir a coreografia. Os ensaios acontecem de segunda a sábado, das 19h30 às 22h30, na quadra do condomínio, localizada na Estrada do Santo Antônio, Bairro Área Militar, em Porto Velho. O secretário da Sejucel, Paulo Higo, ressaltou que, “a Explosão Junina representa o compromisso com a valorização da cultura junina e o envolvimento comunitário. É gratificante ver grupos que retornam com tanto empenho e criatividade.” Fonte

Texto: Paulo Amorim

Fotos: Frank Nery

Secom - Governo de Rondônia