Aluno do 4º Ciclo do programa Caminho da Capacitação é contratado por metalúrgica em Piedade

O curso de soldagem é uma das opções de capacitação oferecidas gratuitamente nas carretas do Caminho da Capacitação, que percorrem municípios do estado com estrutura completa para aulas teóricas e práticas. Foto: Divulgação/Governo de SP

Em Piedade, no interior paulista, o curso de soldagem oferecido pelo programa estadual Caminho da Capacitação, do Fundo Social de São Paulo, já começa a gerar resultados concretos. Pablo Navas Sanches, de 18 anos, morador da cidade, foi contratado por uma empresa do setor metalúrgico antes mesmo de concluir a formação. Ele é aluno do 4º ciclo do programa e se destacou durante as aulas práticas e teóricas oferecidas na carreta itinerante da área de metalurgia.

Pablo Navas Sanches, de 18 anos, morador da cidade, foi contratado por uma empresa do setor metalúrgico antes mesmo de concluir a formação. Foto: Divulgação/Governo de SP

A contratação foi confirmada na última semana de curso. Indicado pelo professor responsável e por um colega de turma, Pablo foi selecionado para uma vaga na empresa da região. Ele começou oficialmente na nova função nesta segunda-feira (28).

Pablo já havia trabalhado na área, mas não tinha conhecimento de um processo específico. “Já trabalhei com solda por alguns meses, mas eu ainda não conhecia o processo com eletrodo. Vi no anúncio do curso que essa técnica seria ensinada e resolvi me inscrever para buscar mais conhecimento, aprender a parte prática e teórica”, conta.

Antes de ingressar no curso, Pablo já atuou como cortador de repolho e tratorista de carga em uma lavoura da região. “Estou muito feliz. Eu estava trabalhando na roça, que é um lugar muito mais sofrido. Não era fácil. Começava às três ou quatro horas da tarde e às vezes virava a madrugada trabalhando. Agora, com o curso, minha vida mudou para melhor”, afirma.

Sobre o programa Caminho da Capacitação

O Caminho da Capacitação integra o Superação SP, ação do Governo do Estado de São Paulo que tem como meta tirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026. A iniciativa, coordenada pelo Fundo Social de São Paulo, tem como foco a qualificação profissional, o incentivo ao empreendedorismo e a geração de renda, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico das comunidades atendidas.

Mais informações sobre os cursos e cronogramas podem ser obtidas diretamente com as prefeituras dos municípios participantes ou no site oficial do programa .