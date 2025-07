Defesa Civil alerta para queda acentuada de temperatura e Governo de SP mobiliza abrigo solidário

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a chegada de uma massa de ar polar, que irá provocar queda acentuada nas temperaturas mínimas e máximas entre esta terça-feira (29) e sexta-feira (01) em diversas regiões do estado. O frio intenso aumenta o risco para a saúde da população vulnerável, especialmente pessoas em situação de rua, crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.

Diante deste cenário, o abrigo emergencial será montado na estação Pedro II do Metrô, com funcionamento entre os dias 29 e 1 de agosto, das 19h às 8h. A iniciativa é uma ação conjunta da Defesa Civil com o Metrô, a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), o Fundo Social de São Paulo e a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, para garantir acolhimento e segurança à população em situação de rua.

O espaço oferecerá colchões, cobertores, alimentação, além de acolhimento de pets.

As menores temperaturas previstas são:

• Serra da Mantiqueira: 2°C (com condição para formação de geada);

• Vale do Ribeira e Região de Itapeva: 4°C (com condição para formação de geada);

• Vale do Paraíba e Região de São José dos Campos: 6°C;

• Região Metropolitana de São Paulo, Sorocaba, Campinas, Bauru, Araraquara, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Presidente Prudente e Marília: 7°C;

• São José do Rio Preto e Araçatuba: 8°C;

• Litoral Norte: 11°C;

• Baixada Santista: 12°C.

A Defesa Civil reforça que está em constante monitoramento das condições meteorológicas e orienta que a população fique atenta aos alertas enviados por SMS. Para se cadastrar, envie seu CEP para o número 40199. Em casos de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199.