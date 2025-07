‘Cuidaram de nós nos mínimos detalhes’, diz paciente da Maternidade de Franco da Rocha

A Maternidade de Franco da Rocha, unidade da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), completou um ano de funcionamento com mais de 1,6 mil partos realizados, entre normais e cesarianas.

Inaugurada em julho de 2024 pelo governador Tarcísio de Freitas e pelo secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, a unidade atende mais de 624 mil habitantes da região de Franco da Rocha, incluindo os municípios de Caieiras, Francisco Morato, Cajamar e Mairiporã.

A maternidade conta com um Centro de Parto Natural, três salas cirúrgicas e 60 leitos destinados à pediatria clínica, UTI neonatal, obstetrícia, atenção humanizada ao recém-nascido e isolamento adulto. A capacidade de atendimento é de até 400 partos por mês — o equivalente a 4,8 mil por ano.

Arquiteta Jennifer Oliveira Mariano, atendida na Maternidade de Franco da Rocha

O parto perto de casa

Uma das primeiras pacientes atendidas na unidade foi a arquiteta Jennifer Oliveira Mariano, de 28 anos, que optou por deixar o convênio particular para ter o parto mais próximo de casa.

“Esse capítulo na minha vida com certeza vai ficar marcado, porque foi a chegada da minha primeira filha. Tive o prazer de ser atendida com rapidez, carinho e atenção aos mínimos detalhes”, relembra Jennifer, mãe da pequena Manuela, hoje com 10 meses.

Apesar da felicidade com a chegada da filha, Jennifer conta que o medo também esteve presente durante a gestação. “Claro que sentimos receio sobre como seremos acolhidas, já que estamos lidando com profissionais que não conhecemos. Mas encontrei uma equipe dedicada, atenciosa e amorosa, que cuidou de mim com zelo e carinho”.

Ela afirma que todo o atendimento superou suas expectativas. “Fui cuidada do início ao fim. Um dos meus maiores medos era o parto, como seria, como cuidariam de mim e da minha bebê. E foi tudo maravilhoso, algo que parecia preparado pelas mãos de Deus. Só tenho gratidão por tudo o que vivi na maternidade”.

A relação da família com a unidade continua com o acompanhamento pediátrico. Jennifer também deixa uma mensagem para outras mulheres que passarão pela maternidade: “Não tenham medo. Ali existem pessoas maravilhosas, que cuidam da gente com carinho, verdade e lealdade à profissão, qualidades raras nos dias de hoje, mas que encontrei ali.”

Foto: Reprodução/Secom SP

Expansão da saúde

Em dois anos e meio, o Governo de São Paulo alcançou a marca de mais de 6,2 mil leitos hospitalares entregues, entre novos e reativados, em unidades próprias e filantrópicas de todas as regiões do estado. O volume equivale à construção de 30 hospitais de médio porte e é resultado do processo de regionalização da saúde, liderado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), que identifica e responde às necessidades de cada território. Nesse período, foram entregues quatro novos hospitais e dois AMEs, na Grande São Paulo e nas regiões de Ribeirão Preto e Bebedouro.