Banco de Sangue do Hospital do Servidor opera com estoque de bolsas do tipo O+ em nível crítico

O Banco de Sangue do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) de São Paulo opera com estoque de bolsas de sangue do tipo O+ em nível crítico. O ideal é manter as reservas com 90 unidades. Porém, atualmente, o Banco opera com apenas 10 unidades. Também faltam doações de outros grupos sanguíneos.

O diretor do Banco de Sangue do HSPE, o hemoterapeuta Fábio Lino, reforça que uma doação de bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. “A situação é crítica, por isso, pedíamos àqueles que possam doar, que doam. O procedimento é simples e rápido, além de fazer bem a quem precisa”, comenta.

O Banco de Sangue do HSPE funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e aos sábados, das 8h às 16h. O endereço é Rua Pedro de Toledo, nº 1.800 – Vila Clementino.

Confira abaixo os requisitos para doar sangue:

*Apresentar boas condições de saúde;

*Estar alimentado (recomenda-se evitar a ingestão de comida gordurosa nas 4 (quatro) horas que antecedam a doação e bebidas alcoólicas 12 horas antes da coleta);

*Ter entre 16 e 69 anos;

*Pesar no mínimo 50 kg;

*Apresentar documento de identidade original com foto;

*Menores de idade devem estar acompanhados de um responsável legal.

Saiba mais em: https://www.iamspe.sp.gov.br/espaco-do-usuario/hspe/doacao-de-sangue/ .