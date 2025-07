Botucatu vence disputa acirrada com Bauru e conquista o bi dos Jogos Regionais

Sede da etapa da 3ª Região Esportiva dos Jogos Regionais, Lins assistiu a uma intensa disputa pelo título entre Botucatu e Piracicaba. No final, deu Botucatu, que levou o troféu da competição pelo segundo ano consecutivo.

Botucatu somou 269 pontos na classificação geral, apenas 20 a mais que o vice-líder Botucatu. Piracicaba, com 215 pontos, fechou o pódio. Lins reuniu 3.534 atletas de 43 municípios.

Em sua 67ª edição, os Jogos Regionais contaram com 24 modalidades e duas categorias, sub-21 e livre. As disputas acontecem nas oito regiões esportivas do estado. Os melhores atletas e equipes garantiram vaga nos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, que acontecem entre outubro e novembro.

Veja o top-10 da etapa de Lins:

Botucatu – 266 pontos

Bauru – 246 pontos

Piracicaba – 215 pontos

Lençóis Paulista – 183 pontos

Lins – 183 pontos

Jaú – 140 pontos

São Manuel – 75 pontos

Agudos – 72 pontos

Descalvado – 66 pontos

Promissão – 51 pontos