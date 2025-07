Talonário eletrônico começa a ser utilizado na fiscalização de trânsito no Cone Sul de Rondônia

Com a chegada do talonário eletrônico em Vilhena, todas as regionais do Detran-RO passam a trabalhar com a ferramenta digital de fiscalização

Atransformação digital no sistema de fiscalização de trânsito em Rondônia segue avançando com a chegada do Talonário Eletrônico ao Cone Sul do estado. A ferramenta, que já está em operação em outras regiões, tem como objetivo modernizar o trabalho do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), trazendo mais agilidade nas abordagens, precisão nas informações coletadas e maior segurança para a população.

Na última semana, agentes de trânsito de Vilhena participaram da capacitação para uso do sistema. A formação foi coordenada pela Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito (DTFAT) e dividida em etapa teórica e prática. Na teoria, os servidores conheceram a plataforma, suas funcionalidades e operação. Na prática, os agentes foram às ruas em uma ação voltada especialmente à abordagem de motociclistas inabilitados, a operação “Duas rodas, uma só vida”.

INFORMAÇÃO EM TEMPO REAL

O Talonário Eletrônico permite que todas as autuações sejam feitas em tempo real, reduzindo erros de preenchimento e facilitando a inserção de informações durante as abordagens. Para o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, a implantação da ferramenta representa um salto de eficiência. “O agente, na rua, com o talonário na mão, consegue acessar e inserir dados com maior precisão, o que antes demorava mais tempo e exigia etapas manuais.”

O talonário eletrônico permite que as autuações sejam feitas em tempo real

Segundo o diretor da DTFAT, Welton Ribeiro, que conduziu pessoalmente a capacitação, o objetivo da mudança é a segurança. “O Detran, acima de tudo, busca salvar vidas. O talonário não é apenas uma ferramenta a serviço da fiscalização, mas sim, para ajudar a proporcionar mais segurança no trânsito.

Com a chegada do talonário eletrônico em Vilhena, todas as regionais do Detran-RO passam a trabalhar com a ferramenta digital de fiscalização, que faz parte de um conjunto de ações que vêm sendo implementadas pela atual gestão com foco na redução de acidentes e na melhoria contínua dos serviços prestados à população.

OPERAÇÃO DUAS RODAS

A parte prática da capacitação aconteceu no bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena, com a operação “Duas rodas, uma só vida”, voltada à fiscalização de motociclistas que circulam sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Tirar de circulação os inabilitados é uma medida que busca garantir mais segurança no trânsito, tanto para condutores quanto para os pedestres.

A agente de trânsito que chefia a divisão de Operações e Monitoramento de Trânsito da regional de Vilhena, Daiane Lopes, foi uma das capacitadas para utilizar o talonário eletrônico e garante que a ferramenta veio para transformar a maneira de trabalhar. “É algo que vai trazer mais celeridade nas nossas atividades, com abordagens mais rápidas, bem melhor do que no sistema anterior.Esses condutores não passaram por formação adequada, desconhecem muitas vezes a legislação e conduzem veículos de forma irregular, colocando em risco pedestres, outros motoristas e a si mesmos”, afirmou.

Fonte

Texto: Luciane Gonçalves

Fotos: Luciane Gonçalves

Secom - Governo de Rondônia