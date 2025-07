Depois de dois vices, Santos fica com o troféu de campeão dos Jogos Regionais

O segundo lugar nos Jogos Regionais agora é coisa do passado. Após dois vice-campeonatos consecutivos, Santos fez campanha impecável na etapa da 1ª Região Esportiva, disputada em São Bernardo do Campo, e voltou a ocupar o lugar mais alto do pódio da competição estadual.

Em 44 disputas, Santos levou a melhor em 31, somando 360 pontos na classificação geral. Superou, assim, Praia Grande, que ficou com 290 pontos, e a anfitriã São Bernardo do Campo, com 227. A etapa reuniu 2.837 atletas de 20 municípios.

“Montamos um time forte para ser campeão nos jogos Regionais e ir com força para brigar pelo pódio nos Jogos Abertos do Interior. Esse trabalho começou em janeiro e focamos no fortalecimento do coletivo, que todos os atletas tivessem um único pensamento, que era o de competir pelo município”, explica Narciso, chefe da delegação santista.

Em sua 67ª edição, os Jogos Regionais contam com 24 modalidades, uma a mais que em 2024 – o basquete 3×3 foi incluído na programação – e duas categorias em disputa, sub-21 e livre. Os melhores atletas e equipes garantem vaga nos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, que acontecem entre outubro e novembro.

Os Regionais segue até o próximo dia 26 em outras três cidades: Lins (3ª Região Esportiva), Ribeirão Preto (5ª) e Ourinhos (7ª).