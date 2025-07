Boi Mirim Estrelinha celebra 40 anos de tradição e prepara tema especial para 2025

O grupo mantém viva a tradição do boi-bumbá e se prepara para emocionar o público em 2025 Sediado atualmente no Bairro Ulisses Guimarães, o Boi Mirim Estrelinha é um espaço de arte, inclusão social e fortalecimento dos laços comunitários. Seus ensaios, realizados de segunda a sexta-feira, das 20h às 21h, reúnem 85 integrantes entre crianças, jovens e adultos, que fazem do folclore um instrumento de identidade e resistência cultural. CELEBRAÇÃO E RESPEITO O presidente da agremiação,Edson Sarmento de Souza, destacou o papel social e cultural do grupo. “O Estrelinha representa a história de famílias e de uma comunidade que acredita na força da cultura. Seguimos firmes, levando a tradição adiante e mostrando que o folclore é um patrimônio vivo que merece ser celebrado e respeitado.” O secretário da Sejucel,Paulo Higor, ressaltou o compromisso do governo do estado com o movimento folclórico. “O Boi Mirim Estrelinha é exemplo de como a cultura transforma vidas e fortalece a nossa identidade. A gestão estadual segue apoiando essas iniciativas que unem tradição, formação cultural e valorização das raízes do povo rondoniense.” Fonte

Texto: Paulo Amorim

Fotos: Daiane Mendonça e Esio Mendes

Secom - Governo de Rondônia