Campanha educativa ‘Calma, vai de boa’ alcança mais de 3 mil pessoas durante feiras agropecuárias

Ações educativas de conscientização de trânsito estão sendo intensificadas nas feiras agropecuárias e festividades juninas em todo estado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO). A metodologia inclui crianças e adultos em jogos lúdicos, com o objetivo de levar os participantes a refletirem sobre a conduta de todos os atores envolvidos no trânsito.

O público tem a oportunidade de participar de jogos da roleta com placas, pintura de desenhos temáticos, jogo da velha, jogo da memória com placas e símbolos de trânsito, entre outras opções.

TESTE DO ETILÔMETRO

Entre as atividades executadas, a que mais atrai o público é a realização do Teste do Etilômetro, com demonstração prática e orientações sobre e os riscos da condução sob efeito de álcool (através dos óculos de simulação de embriaguez). Também é distribuído aos adultos o bafômetro descartável para que a pessoa possa, em caso de ingestão de álcool, se auto testar antes de conduzir um veículo. Em caso de positivo, é orientado sempre a utilização de carros de aplicativo. Por isso é enfatizado nas abordagens que não se deve combinar álcool com a direção.

CALMA, VAI DE BOA

Foram sorteadas bicicletas e outros prêmios a quem participava das atividades do Detran

Em todo estado está sendo trabalhada a campanha “Calma, vai de boa”, alinhada com o tema “Desacelere, seu bem maior é a vida”. O intuito é atrair a atenção das pessoas sobre o excesso de velocidade e suas consequências para a sociedade. Em todas as ações foram sorteadas bicicletas e outros prêmios a quem participava e se inscrevia para o sorteio.

O diretor geral do Detran-RO, Sandro Rocha, enfatiza que as ações educativas são prioridades para a autarquia. “Ganhamos um prêmio nacional durante o ‘Maio Amarelo’ pelo maior número de ações desenvolvidas. Mas, nosso trabalho não dura um mês apenas, é intensificado durante o ano todo. Nossa equipe presente nos grandes eventos demonstra esta preocupação e envolvimento para que possamos salvar vidas no trânsito”.

EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS

Através da Escola Pública de Trânsito (EPTran), o Detran-RO esteve na 30ª Exposição Agropecuária de Guajará-Mirim (EXPOAGUM), com 1.197 atendimentos realizados durante as ações educativas. No mesmo período, outra equipe se concentrou em atividades realizadas dentro da Expojipa, na cidade de Ji-Paraná, com 1.448 pessoas contempladas.

Em Espigão do Oeste, a equipe educativa desenvolveu um jogo chamado “Quanto Vale a Sua Manobra”, que utiliza imagens ilustrando diversas infrações de trânsito. No verso de cada imagem, estão descritas as informações correspondentes segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), como a tipificação da infração, penalidades e valores de multa.

No total, mais de 3.200 pessoas foram alcançadas com ações de educação e conscientização no trânsito de forma lúdica e interativa.

Fonte

Texto: Geovani Berno

Fotos: Regionais Detran

Secom - Governo de Rondônia