Inscrições para cursos profissionalizantes de panificação em Cacoal, seguem até o dia 28 de julho

Alunos do curso de panificação e confeitaria ampliam as chances de crescimento profissional no promissor setor de alimentos

Ainteriorização do ensino profissionalizante em Rondônia está ampliando a qualificação da mão de obra em todas as regiões do estado. Nesse ritmo de expansão da capacitação de quem se prepara para o mercado de trabalho, o município de Cacoal recebe a Escola Móvel de Panificação e Confeitaria do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep), que está com inscrições abertas para cursos nesse segmento econômico, até o dia 28 de julho.

Para se inscrever, o candidato deve acessar os links:

Quem se capacita nessa área pode ocupar um posto de trabalho ou abrir o próprio negócio no setor de alimentos, que está entre os que mais crescem no país. A idade mínima para se matricular é 16 anos e a escolaridade mínima exigida é o ensino fundamental incompleto sendo, portanto, uma oportunidade para jovens que buscam o primeiro emprego ou focam no empreendedorismo. Os participantes recebem certificado mediante a presença e participação em todas as atividades e avaliações.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a descentralização da educação profissional contribui para o progresso econômico e o desenvolvimento social. “Os estudantes conseguem novas conquistas porque se capacitam profissionalmente e as empresas melhoram seus resultados por contar com colaboradores capacitados”, salientou.

MAIS CONHECIMENTO

O morador do Bairro Planalto em Porto Velho, Fábio Gabriel Braga, de 16 anos, é um dos beneficiados com essa ampliação do ensino profissionalizante. O jovem faz o Curso Operador de Computador, cujas aulas começaram em julho e terminam em agosto. “Eu já sei operar o computador, mas preciso ter mais conhecimento. O certificado, além de enriquecer meu currículo, é uma comprovação de que estou capacitado”, ressaltou o estudante, que cursa o 2º ano do ensino médio.

Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, a interiorização dos cursos da instituição acontece graças ao ensino online e as seis escolas móveis que atuam nos seguintes ramos de atividades: panificação, confeitaria, mecânica de motocicletas, frigorífico, piscicultura, máquinas agrícolas, imagem pessoal e informática. “A meta é levar conhecimento a quem busca construir uma carreira de sucesso em todos os municípios, inclusive em localidades remotas”, frisou.

CURSOS OFERTADOS

Pão Artesanal

Pão Salgado

Pão Caseiro

Pães para Sanduíche

Pão Cuca

