Mais de mil vagas de emprego são ofertadas pela plataforma Geração Emprego do governo de RO

Mais de mil oportunidades de trabalho estão disponibilizadas na plataforma gratuitaGeração Emprego, que conecta candidatos e empresas em Rondônia. Destaque para os municípios de Cacoal (386 vagas), Porto Velho (185 vagas) e Ji-Paraná (174 vagas), que concentram a maior parte das ofertas.

As vagas foram cadastradas por empresas de diferentes setores, atendendo a demanda por mão de obra qualificada e novos talentos em diversas regiões do Estado. A ação busca facilitar o acesso dos rondonienses ao mercado de trabalho, garantindo agilidade e inclusão por meio da tecnologia.

Com foco no fortalecimento da economia local e na geração de novas oportunidades para os rondonienses, o governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que o governo do estado segue investindo para que oportunidades cheguem a todas as regiões de Rondônia, promovendo mais emprego e renda para a população.

Segundo a equipe técnica da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), a plataforma Geração Emprego permite que o candidato cadastre seu currículo, busque vagas disponíveis no seu município e se candidate de forma rápida, sem burocracia. Já as empresas têm facilidade para cadastrar novas oportunidades e acessar um banco de talentos atualizado. Além disso, estão disponíveis cursos de capacitação gratuitos para aumentar as chances de contratação.

“O objetivo é reduzir o tempo de busca por emprego, facilitar o contato entre empresas e candidatos e qualificar mais rondonienses”, reforçou o titular da Sedec, Lauro Fernandes, ao destacar a importância da iniciativa.

COMO FUNCIONA

A plataforma está disponível pelo site ou aplicativo . Para participar, basta:

Fazer o cadastro

Preencher informações profissionais

Buscar vagas de interesse e se candidatar

MUNICÍPIOS COM MAIS OPORTUNIDADES

Cacoal: 386 vagas, destaque para operador de produção, auxiliar de produção, pedreiro, operador(a) de caixa e vendedor(a)

Porto Velho: 185 vagas, com oportunidades em vendedor(a), operador de caixa, servente de obras, carpinteiro, entre outros

Ji-Paraná: 174 vagas, incluindo servente de obras, operador de caixa, repositor de mercadorias, balconista de padaria, entre outros

