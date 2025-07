BEEM: 6,2 mil estudantes de São Paulo são contratados como estagiários

O BEEM é direcionado a estudantes matriculados na 2ª ou 3ª séries do itinerário de formação técnico profissional do Ensino Médio. Foto: Divulgação/Governo de SP

Foto: Reprodução/Secom SP

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) chegou a 6,2 mil estudantes da Educação Técnica e Profissional contratados como estagiários do BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio). Outros mil estudantes estão em processo de entrevista. A expectativa da pasta é que, até dezembro, 10 mil estagiários sejam beneficiados com o programa.

Desde fevereiro, estudantes matriculados nas 2ª e 3ª séries no itinerário de formação técnico profissional do Ensino Médio podem se candidatar a uma vaga de estágio em empresas parceiras.

Nathalia Pacheco, aluna do curso técnico da Escola Estadual Alexandre de Gusmão, localizada na zona sul de São Paulo, foi contratada como estagiária em uma farmácia de manipulação da capital há um mês. Ela conta que, desde o início do trabalho, conseguiu evoluir e adquirir novas responsabilidades no local de atuação. “Minha função na farmácia antes era conferir e colar os rótulos e etiqueta de atenção dos medicamentos, mas agora, já que mudei de setor, é realizar o peso médio para ver se o remédio foi manipulado corretamente, adicionar sachês de sílica gel e carvão para melhor conservação, e selar a embalagem com auxílio de uma máquina”.

A estudante, que no futuro pretende fazer faculdade de enfermagem, conta o que tem feito com o valor que recebe de bolsa-estágio. “Com o dinheiro que estou recebendo, tenho guardado uma parte para investimentos, também contribuo com algumas despesas da minha casa e a outra parte eu guardo para sair com os meus amigos, fazer algumas coisinhas que eu gosto e comprar produtos que eu preciso no meu cotidiano”, complementa.

Para ampliar o número de vagas e de instituições com oferta de estágio, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) publicou na edição de 3 de julho do Diário Oficial do Estado (DOE) um novo edital com atualização dos critérios de adesão e contratação, redistribuição das vagas por Diretoria de Ensino e cronograma. As inscrições para alunos e empresas seguem abertas em www.beem.sp.gov.br .

Bolsas entre R$ 422,03 a R$ 851,46

Os estudantes do BEEM são admitidos na condição de estagiários, nos moldes da Lei de Estágio Federal n º11.788/08 (Lei de Estágio). Para isso, devem cumprir uma jornada entre 12 e 20 horas semanais. Os valores das bolsas variam de R$ 422,03 a R$ 851,46, de acordo com o curso e a carga horária, e são compatíveis com o mercado de trabalho de cada área.



O pagamento da bolsa é feito pela Seduc-SP por seis meses. Após o período, os estudantes poderão ter seus contratos de estágio efetivados pelas próprias instituições. Além do pagamento inicial das bolsas, o governo de São Paulo é responsável pelos custos contra acidentes pessoais dos estudantes.

Quem pode participar

O BEEM é direcionado a estudantes matriculados na 2ª ou 3ª séries do itinerário de formação técnico profissional do Ensino Médio e com idade mínima de 16 anos na data de admissão. O candidato deve ter ainda frequência regular igual ou superior a 85% e ter participado do Provão Paulista Seriado no ano anterior à seleção.

Além dos nove cursos oferecidos nas próprias escolas da rede estadual — administração, agronegócio, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística e vendas —, há oportunidades em cursos da parceria com o Centro Paula Souza (CPS), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).



Regras para adesão de empresas

Entre as regras para a assinatura do termo de adesão, as instituições interessadas precisam fornecer auxílio transporte aos estudantes e dispor de profissional que atuará como supervisor do estágio, com formação ou experiência na área de conhecimento do curso técnico.



O edital também prevê que a empresa deve ter, no mínimo, seis funcionários, manter seis meses de CNPJ ativo, não estar em débito com a Seguridade Social e Justiça do Trabalho, além de dispor de instalações seguras e adequadas para o desenvolvimento das atividades de aprendizagem social, profissional e social dos estudantes.



Para o recrutamento e seleção dos candidatos, a Seduc-SP e as empresas têm o apoio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

O processo seletivo possui caráter eliminatório e classificatório de avaliação, limitado ao número de vagas disponibilizadas no período. Caso a empresa manifeste o interesse, poderão ser incluídas fases de análise dos currículos ou entrevistas.