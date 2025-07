Governo de RO lança programa de monitoramento do desempenho educacional e fortalece educação no estado

Com o objetivo de elevar a proficiência dos estudantes e à promoção da equidade educacional em toda a rede pública de ensino, o governo de Rondônia lançou o Programa Avança Rondônia (Proar), no dia 16 de julho, em Porto Velho. O evento de lançamento reuniu gestores educação estadual, além de professores e diretores de escolas estaduais. A abertura do evento iniciou com a apresentação da estudante do I.E.E Carmela Dutra, Sarah Garcia Teles, que interpretou um hino gospel.

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), oProarbeneficiará diretamente 161.912 estudantes do Ensino Fundamental (anos finais) e Ensino Médio, tanto da rede estadual quanto municipal de Rondônia, abrangendo um total de 557 escolas (408 estaduais e 149 municipais). Além disso, o programa capacitará e envolverá 9.228 professores, 1.671 gestores e 1.114 profissionais das equipes técnicas das redes estadual e municipal.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o programa foca na melhoria da proficiência dos estudantes e na capacitação de milhares de professores e gestores, o que fortalece o desenvolvimento econômico e social do estado, atraindo investimentos, gerando inovação e elevando a qualidade de vida da população. “OProar busca melhorar ainda mais, a qualidade do ensino no estado e promover a equidade educacional, reduzindo as disparidades de aprendizado entre as escolas e os diferentes grupos de estudantes, além de assegurar o acesso a educação, independente de localização ou condição socioeconômica”, enfatizou.

METAS E OBJETIVOS

Os principais objetivos e metas doProarsão elevar a proficiência dos estudantes da rede pública de Rondônia; melhorar a qualidade do ensino e promover a equidade educacional; e regularizar o fluxo escolar.

Para alcançar esses objetivos, o Proar estabelece metas claras até 2030:

Elevar para 50% o percentual de estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental com proficiência adequada em Língua Portuguesa;

Elevar para 30% o percentual de estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental com proficiência adequada em Matemática;

Elevar para 40% o percentual de estudantes do Ensino Médio com proficiência adequada em Língua Portuguesa;

Elevar para 30% o percentual de estudantes do Ensino Médio com proficiência adequada em Matemática.

A coordenadora de Acompanhamento e Informação Educacional da Seduc, Izis Cúbia, explicou que oProarsurge como uma resposta estratégica à necessidade de aprimorar os indicadores de aprendizagem no estado. “A inclusão de avaliações diagnósticas e formativas, formações, intervenções pedagógicas e ações estruturantes demonstram uma abordagem sistemática e baseada em dados para o acompanhamento da aprendizagem, permitindo ajustes e melhorias contínuas nas estratégias pedagógicas e garantindo a eficácia do programa.”

DESENVOLVIMENTO INTEGRAL

A secretária da Seduc, Ana Lucia Pacini, destacou que o lançamento doProaré um passo fundamental nessa jornada rumo a um futuro educacional ainda mais promissor.“OProarsintetiza o comprometimento do governo de Rondônia com a educação como pilar fundamental para o progresso do estado. Ele representa uma visão estratégica que busca não apenas corrigir deficiências, mas construir um futuro onde a educação seja uma realidade acessível a todos, impulsionando o desenvolvimento integral da região.”

O Proar instituirá prêmios de reconhecimento

A secretária da Seducsalientou ainda que, oProarreconhece e valoriza o papel de escolas, professores e estudantes por meio de prêmios de excelência, superação e inovação. “Isso incentiva o engajamento, a dedicação e a busca por melhores resultados em toda a comunidade escolar, criando um ambiente de reconhecimento e meritocracia.”

ESTRATÉGIAS E PREMIAÇÕES

Para incentivar a melhoria contínua e reconhecer os esforços de toda a comunidade escolar, oProarinstituirá prêmios de reconhecimento:

Prêmio Aprendizado de Excelência:para as 20 escolas estaduais e municipais de cada etapa de ensino com os melhores resultados no Saero.

Prêmio Superação e Crescimento:para as 30 escolas estaduais e municipais de cada etapa de ensino com maior evolução nos indicadores de aprendizagem.

Prêmio Inovação em Práticas Pedagógicas:para as 10 melhores práticas pedagógicas inovadoras na rede estadual.

Prêmio Proficiência de Excelência:para 100 estudantes de cada etapa de ensino que obtiverem as maiores proficiências em Língua Portuguesa e Matemática no Saero.

Prêmio Evolução Acadêmica:voltado para 150 estudantes de cada etapa de ensino que apresentarem maior crescimento individual na proficiência em Língua Portuguesa e Matemática.

O evento de lançamento contou com a participação da secretária da Seduc, Ana Lúcia Pacini; da secretária-executiva da Seduc, Marta Souza Costa; da diretora-geral de Educação, Irany de Oliveira Lima Marais; do diretor técnico da Seduc, Nilson Vieira; do gerente técnico, Valmir Souto; e servidores da Seduc.

