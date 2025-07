Pró-Sangue de SP incentiva a doação de plaquetas; saiba como funciona

A Fundação Pró-Sangue informa que, além da doação de sangue total, é possível doar apenas plaquetas para ajudar quem precisa. Essa doação é realizada exclusivamente no Posto Clínicas.

Segundo a Fundação Pró-Sangue, a doação de plaquetas é fundamental para pacientes em tratamento de câncer, transplantados e pessoas com doenças que afetam a produção sanguínea.

Por ser um procedimento mais específico, é necessário fazer agendamento prévio, que pode ser feito pelo telefone, e-mail ou WhatsApp:

Telefone: (11) 4573-7510 / 7621 (das 10h às 19h)

E-mail: [email protected]

WhatsApp: (11) 99682-2437

O posto Clínicas fica na Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155, 1º andar – Cerqueira César – São Paulo.

Entenda a doação de plaquetas

O sangue é composto de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plasma e plaquetas. As plaquetas ajudam no controle de sangramentos e parte delas pode ser doada sem causar prejuízo algum à saúde do doador. O processo que permite a separação e a coleta específica de plaquetas chama-se aférese.

O procedimento de coleta de plaquetas por aférese consiste na retirada do sangue total do doador, separação dos componentes por meio de centrifugação, retenção de parte das plaquetas e retorno dos demais componentes do sangue para o doador. Todo o processo dura cerca de 90 minutos.

A doação de plaquetas beneficia muitos pacientes, especialmente aqueles em tratamento para leucemias e outros tipos de câncer, os submetidos a transplante de medula óssea, a cirurgias cardíacas, as vítimas de trauma, dentre outros.

Pode ser realizada a cada 7 dias, não ultrapassando 24 doações em 12 meses. A reposição das plaquetas pelo organismo é rápida e ocorre em torno de 48 horas.

Quem pode doar plaquetas?

Para a pessoa doar plaquetas é necessário que tenha realizado uma doação de plaquetas ou de sangue na Pró-Sangue nos últimos 24 meses.

Os mesmos requisitos exigidos para doação de sangue também são aplicados para a doação de plaquetas por aférese. Entretanto, é necessário que o doador seja avaliado previamente quanto às condições de acesso venoso necessárias para a realização do procedimento. A correlação peso e altura do doador também deve ser avaliada. Somente mulheres nuligestas (que nunca engravidaram) podem doar plaquetas por aférese. Além disso, o doador não deve ter feito uso de aspirina, AAS ou anti-inflamatórios não hormonais nos três dias que precedem a doação.