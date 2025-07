Matutos do Socialista promete espetáculo de fé e cultura no Flor do Maracujá 2025

A Matutos do Socialista conta atualmente com 90 brincantes, 20 pessoas na diretoria e 8 na coordenação

HISTÓRIA E TRAJETÓRIA

A Matutos do Socialista conta atualmente com 90 brincantes, 20 pessoas na diretoria e 8 na coordenação. Os ensaios acontecem de segunda a sexta-feira, a partir das 23h, na quadra da EMEIEF Francisco Elenilson Negreiros, Zona Leste de Porto Velho.

DEVOÇÃO E RESISTÊNCIA CULTURAL

O presidente da Matutos do Socialista, Paulo César Pereira, conhecido como Nenzão, destacou a importância do tema de 2025. “Estamos celebrando 30 anos de história e, este ano, com uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida, símbolo de fé e resistência. A Zona Leste pulsa cultura e espiritualidade. Representar esse sentimento no Flor do Maracujá é um privilégio. Vivemos a cultura popular com amor e devoção.”

O secretário da Sejucel, Paulo Higo, comentou sobre a realização do evento. “Nosso papel é garantir estrutura, visibilidade e valorização para cada agremiação que participa do Flor do Maracujá. Os grupos folclóricos são protagonistas dessa grande festa e representam o esforço coletivo de centenas de pessoas que mantêm viva a cultura junina em Rondônia.”

Fonte

Texto: Paulo Amorim

Fotos: Frank Nery

Secom - Governo de Rondônia