Governo de RO institui Programa Avança Rondônia e reforça compromisso com qualidade da educação pública

Apolítica educacional do governo de Rondônia, coordenada pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), acaba de ganhar reforço com a publicação, na segunda-feira (21), da Lei nº 6.087 , que institui o Programa Avança Rondônia (Proar) no âmbito da rede estadual de ensino, com foco em elevar a proficiência dos estudantes, reduzir desigualdades, corrigir o fluxo escolar e melhorar os índices de desempenho.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o programa reafirma o comprometimento do governo do estado com a transformação da educação. “OProarfortalece o acesso a uma escola pública de qualidade, com profissionais valorizados e foco na aprendizagem. A educação é a base do desenvolvimento, e os investimentos nela impulsionam a construção de um futuro melhor para Rondônia”, ressaltou.

DESEMPENHO EDUCACIONAL

OProarserá o eixo estruturante das ações pedagógicas em todas as escolas estaduais, adotando estratégias como reforço escolar personalizado, formação continuada de professores, testes de conclusão e classes de aceleração da aprendizagem. A proposta é promover equidade e garantir que nenhum estudante fique para trás, adotando práticas baseadas em evidências e no monitoramento constante do desempenho educacional.

VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO

Além disso, a iniciativa inclui um sistema de premiação para valorizar profissionais da educação, estudantes e escolas que obtiverem resultados de excelência, como forma de reconhecimento e estímulo ao esforço coletivo. A Seduc também passa a implementar um sistema moderno de diagnóstico educacional, que permitirá acompanhar em tempo real o progresso dos alunos e a efetividade das ações pedagógicas.

Com vigência até o final de 2026, oProarse soma às demais políticas públicas do governo de Rondônia que priorizam a melhoria dos serviços essenciais, como saúde, segurança e infraestrutura, reafirmando o compromisso da gestão com a eficiência e o bem-estar da população.

Fonte

Texto: Andréia Fortini

Fotos: Frank Néry

Secom - Governo de Rondônia