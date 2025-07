Governo de RO discute concessão da Hidrovia do Rio Madeira em 92ª Reunião do Conder

O encontro reuniu autoridades estaduais, representantes federais e membros do setor produtivo para alinhar ações para impulsionar a infraestrutura logística e econômica do estado

Ogoverno de Rondônia realizou na segunda-feira (21), a 92ª Reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Rondônia (Conder), no Auditório Jerônimo Garcia de Santana, Palácio Rio Madeira, em Porto Velho. O encontro reuniu autoridades estaduais, representantes federais e membros do setor produtivo para debater a concessão da Hidrovia do Madeira e alinhar ações para impulsionar a infraestrutura logística e econômica do estado.

O objetivo foi apresentar e detalhar os benefícios da concessão da hidrovia, considerada estratégica para o escoamento da produção, redução de custos logísticos e atração de investimentos. A ação é coordenada pela Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (Soph), que vem articulando tratativas junto ao governo federal para viabilizar o projeto, com apoio da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e do Ministério de Portos e Aeroportos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a concessão da Hidrovia do Madeira é essencial para garantir mais segurança, competitividade e desenvolvimento econômico para o estado. “A medida vai fortalecer segurança às cargas, além de impulsionar a escoação de produtos durante todo o ano, inclusive por embarcações de casco mais profundo, fazendo com que a produção de Rondônia e de outras regiões chegue a todos os lugares em qualquer período”, ressaltou.

Hidrovia é considerada estratégica para o escoamento da produção e redução de custos logísticos

O presidente da Soph, Fernando Parente, destacou que a modernização da Hidrovia do Madeira representa um passo essencial para o desenvolvimento logístico e econômico do estado. “A expectativa é grande, pois a medida vai garantir melhores condições de navegabilidade durante todo o ano, reduzindo os impactos de crises hídricas e combatendo a criminalidade na hidrovia. Isso vai permitir o escoamento de produtos como soja e milho de forma mais eficiente, fortalecendo ainda mais o setor produtivo de Rondônia, que vem crescendo expressivamente.”

PARCERIA

Durante o encontro, o titular da Secretaria Nacional de Hidrovias e Navegação, Dino Antunes Dias Batista, salientou que a parceria entre o governo federal, estadual e a iniciativa privada é fundamental para garantir os investimentos e a gestão qualificada da Hidrovia do Madeira. “Essa parceria é importante para manter a gestão da hidrovia de forma perene, garantindo investimentos na sinalização, dragagem e outros serviços necessários. Isso vai permitir uma navegação mais segura e contínua ao longo do ano, gerando desenvolvimento, renda e trabalho para toda a região.”

O diretor da Antaq, Wilson Pereira de Lima Filho, frisou que o projeto de concessão da Hidrovia do Madeira vai garantir mais segurança, eficiência e competitividade para Rondônia. “A proposta prevê a manutenção de um canal navegável durante todo o ano, pontos de monitoramento para ampliar a segurança, além do funcionamento das estações de apoio sem cobrança de tarifas para embarcações de passageiros. Isso traz mais benefícios logísticos e fortalece o abastecimento no estado.”

O encontro apresentou e detalhou os benefícios da concessão da hidrovia

NOVAS OPORTUNIDADES

Segundo o titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), e secretário-executivo do Conder, Lauro Fernandes, a expectativa é de que a concessão amplie investimentos em infraestrutura, modernize portos e crie novas oportunidades para o setor produtivo. “A Hidrovia do Madeira tem papel fundamental na logística nacional, e nosso trabalho é criar as condições para que ela seja cada vez mais eficiente”, enfatizou.

Também participaram da reunião o secretário-chefe da Casa Civil, Elias Rezende de Oliveira; o secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), Franco Ono; além de instituições financeiras, empresários e demais membros do Conder.

