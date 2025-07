SP pra Toda Obra: Governo de SP entrega 29 km de duplicação da Rodovia SP-255 entre Rincão e Araraquara

A duplicação da via traz diversos benefícios à população, especialmente no que diz respeito à segurança viária. Foto: Celio Messias / Governo do Estado de SP

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entregou, nesta segunda-feira (21), 29 quilômetros de duplicação da Rodovia SP-255, entre os municípios de Rincão e Araraquara, na região central do estado. Realizada pela concessionária Arteris ViaPaulista, a intervenção compreende trecho entre os quilômetros 48+100 e 77+100 e integra o programa de modernização viária SP pra Toda Obra. O investimento nas melhorias foi de R$ 150 milhões, com geração de mais de 380 empregos diretos e indiretos.

“Com a duplicação da SP-255, temos como grandes benefícios a segurança, com a redução do número de acidentes, e o tempo de viagem. O trajeto entre Ribeirão Preto a Araraquara, por exemplo, está completamente duplicado e permite atualmente fazer uma viagem, que antes durava 1 hora, em 45 minutos”, afirmou o governador.

Tarcísio também destacou a importância da modernização viária para o desenvolvimento regional. “Toda vez em que se trabalha e melhora a condição de acesso e o sistema viário local, se atrai mais investimentos. As empresas que querem se instalar em uma região questionam se há oferta de energia, de água e se há boa infraestrutura viária. São Paulo tem se destacado como a melhor infraestrutura do Brasil e, com o SP pra Toda Obra, o que era bom vai ficar ainda melhor”.

Foto: Reprodução/Secom SP

O novo segmento contempla a implantação de duas novas faixas de rolamento e acostamento e beneficia diretamente cerca de 300 mil habitantes de quatro municípios: Araraquara, Américo Brasiliense, Santa Lúcia e Rincão. A obra também incluiu a construção de dois novos dispositivos de retorno em desnível com passagem superior, além da remodelação e ampliação de outros cinco já existentes.

A duplicação da via traz diversos benefícios à população, especialmente no que diz respeito à segurança viária, com a redução significativa do risco de colisões frontais e transversais que são os acidentes mais comuns em pistas simples.

A Rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP-255), também conhecida como Rodovia dos Calçados, é uma via essencial para a malha rodoviária do Estado de São Paulo. Ela liga Franca à divisa com o Paraná, passando por municípios importantes e se conectando a rodovias estratégicas, como a Washington Luís (SP-310), Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), Marechal Rondon (SP-300) e Castelo Branco (SP-280).

SP pra Toda Obra

Com o programa São Paulo pra Toda Obra, o Estado leva benefícios reais aos moradores de todas as regiões, promovendo a modernização de rodovias estaduais e estradas vicinais. Este é o maior programa de infraestrutura viária da história do Estado, com um investimento que soma R$ 30 bilhões em obras entregues, em andamento e a iniciar, em rodovias públicas e concedidas.

A iniciativa contempla mais de 21 mil quilômetros e abrange grandes rodovias, estradas estaduais, concedidas e vicinais. Pela primeira vez, mais de 1,5 mil obras públicas e privadas se complementam, impulsionando o desenvolvimento do Estado.