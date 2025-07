SP anuncia medidas para o agro na Coopercitrus Expo e vistoria obras na SP-322 em Bebedouro

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou, nesta segunda-feira (21), medidas para fortalecimento do agro paulista durante a abertura da Coopercitrus Expo 2025, feira de agronegócio realizada em Bebedouro, na região de Ribeirão Preto. No mesmo município, o governador inspecionou as obras de construção de um viaduto no km 397 da Rodovia Armando de Salles Oliveira (SP-322).

“O agro se desenvolveu por causa de muito trabalho e investimento em tecnologia. Foi muito esforço, muita pele queimada pelo sol e muito calo nas mãos que fizeram com que nosso agronegócio se tornasse uma referência mundial. E temos aqui a Coopercitrus, uma entidade super importante para o setor e que é a casa do nosso agricultor na região. Esta é uma cooperativa que começou com a laranja, mas avançou nas culturas da cana-de-açúcar e do café, além da proteína animal, e é onde as raízes se desenvolvem e se fortalecem. Celebramos muitas coisas em prol do nosso agronegócio e nossa visita a Bebedouro ainda é uma oportunidade para vermos as obras na SP-322, que vai beneficiar toda a região”, afirmou o governador.

Entre os anúncios realizados no evento está a recriação da Diretoria do Cooperativismo, para alavancar ações para o desenvolvimento do setor e melhorar a competitividade do agronegócio paulista. Em São Paulo, o cooperativismo é fundamental para o desenvolvimento do setor, impulsionando a competitividade e o crescimento sustentável. Atualmente, o estado conta com 181 cooperativas agropecuárias e 165 mil produtores cooperados.

Durante a abertura do evento, o Governo de São Paulo firmou um termo de parceria do Programa Canephora SP entre a Secretaria de Agricultura e a Coopercitrus, com o objetivo de aumentar o cultivo do grão de café Coffea Canephora na região.

O programa Pró-Trator e Implementos também teve avanços e incluirá a partir de agora as cooperativas, que terão acesso a créditos para compra de equipamentos, incentivando novos convênios para a expansão da linha. Recentemente, foram firmadas parcerias com bancos de cooperativas.

Coopercitrus

A Coopercitrus é uma das parceiras credenciadas do Programa Irriga +SP, que liberou R$ 200 milhões para que produtores rurais possam investir em projetos de infraestrutura agrícola sustentável, incluindo sistemas de irrigação, energia fotovoltaica e tecnologias de agricultura de precisão.

Até o momento são 21 propostas em andamento, somando mais de R$ 21 milhões em crédito. A linha de crédito é uma parceria entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, via Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP), com a Desenvolve SP. O objetivo é transformar os atuais 6% de áreas irrigáveis em 15% até 2030 no Estado.

A Diretoria de Assistência Técnica Integral (CATI) mantém um estande na feira para fornecer informações sobre projetos e ações, bem como sobre políticas públicas e crédito rural, como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), e documentações para financiamento, como a Declaração de Aptidão ao FEAP (DAF) e o Cadastro Nacional de Agricultura Familiar (CAF).

“Este evento gera emprego, renda, prosperidade e traz o que tem de melhor no campo para o nosso produtor. O agricultor tem acesso ao que há de melhor em tecnologia e manejo e leva para a propriedade dele, diminuindo desperdício e aumentando a lucratividade”, afirmou o secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai.

O setor citrícola paulista responde por 80% da produção nacional e 90% do suco de laranja processado, movimentando mais de US$3 bilhões e empregando 200 mil pessoas. As exportações de sucos representaram 10,8% dos produtos exportados pelo estado de São Paulo, somando US$1,45 bilhões, dos quais 97,7% correspondem ao suco de laranja.

SP-322

Parte do programa São Paulo pra Toda Obra, a intervenção na SP-322 foi orçada em R$ 67,1 milhões e tem previsão de conclusão para outubro de 2026. Acompanhado pela secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Natalia Resende, e pelo presidente do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), Sergio Codelo, o governador destacou os avanços do projeto, que irá beneficiar mais de 76 mil moradores da região, proporcionando maior fluidez no tráfego e mais segurança viária, além de facilitar a logística regional.

A obra atende a uma demanda histórica dos usuários da rodovia, especialmente no cruzamento com a avenida Raul Furquim, onde problemas de drenagem causavam alagamentos frequentes. A renovação do sistema de escoamento de águas pluviais promete minimizar inundações, com benefícios diretos ao meio ambiente e à população local. Além do viaduto, com 209,5 metros de extensão, o projeto inclui a execução de melhorias no sistema de drenagem, a instalação de uma passarela para pedestres e a duplicação de um trecho de 1,2 quilômetro da SP-322.

“A modernização das rodovias transcende a simples mobilidade: é uma ação transformadora que protege o meio ambiente, aprimora o escoamento das águas pluviais e reduz drasticamente os riscos de enchentes, especialmente nas áreas urbanas mais vulneráveis. Estamos construindo um Estado mais resiliente, preparado para os desafios do presente e do futuro”, destaca Natália Resende.

Para o presidente do DER-SP, Sergio Codelo, investir na melhoria da malha viária sob gestão do Departamento — que soma 12 mil quilômetros — é uma missão permanente. “Nosso maior objetivo é salvar vidas e melhorar o dia a dia da população de São Paulo, favorecendo a circulação das pessoas, com mais segurança e conforto”, afirmou Codelo.