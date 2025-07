GURI abre inscrições para 19 cursos de educação musical à distância; veja lista completa

O GURI celebra 30 anos em 2025 e o programa de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura, traz mais uma opção de aprendizagem. Além das atividades nos mais de 500 polos em todo o estado e da integração gradual do ensino de música à grade curricular da rede estadual, o GURI também oferece os cursos à distância.

Ao todo, são 19 cursos EaD voltados para o público em geral, incluindo professoras e professores. As inscrições ficam abertas de 21 de julho a 8 de agosto ou enquanto houver vagas. Basta acessar o site do GURI , escolher o curso e se matricular. É gratuito e por ordem de chegada. As aulas começam em setembro. Os encontros semanais ao vivo com professoras e professores acontecem via plataforma Zoom e cada aula tem uma hora de duração. Quem completar 75% ou mais de presença recebe o certificado.

Os Cursos EaD fazem parte do GURI 4.0, plano que visa aumentar o alcance da educação musical ao público de forma criativa, prática e inovadora. Com propósito de democratizar o acesso à cultura musical, a iniciativa desenvolve novas oportunidades artísticas e educativas para o aprendizado de alunas e alunos, além de fomentar aspectos sociais. O programa também inclui workshops, master classes, apresentações musicais e muito mais, visando incentivar a criatividade e a inovação, posicionando-se como um espaço de desenvolvimento pleno e contínuo.

Cursos

Para quem deseja aprender ou aperfeiçoar a prática em instrumento ou canto, são oferecidos cursos de piano ou teclado, viola caipira, violão primeiros passos e solo, flauta doce, guitarra, iniciação às cordas dedilhadas antigas, saxofone, bateria e os próximos passos dos ritmos afro-brasileiros no atabaque.

Para quem gosta de história, tem a trajetória do violino, da origem à contemporaneidade, e um passeio pela musicalidade nacional. Há também opções em que música e tecnologia estão lado a lado e, em especial, os cursos para formação de educadoras e educadores.

Confira a lista completa de cursos

Aprendendo instrumentos e canto

Atabaque: ritmos afro-brasileiros – próximos passos

Para o público a partir de 12 anos de idade.

Descrição: neste curso alunos e alunas irão conhecer os membranofones percutidos com as mãos e suas possibilidades, com ênfase para a exploração das sonoridades do atabaque e da conga. Dentre os conteúdos, além da exploração de técnicas básicas, irão aprender algumas levadas de samba, dobrado, samba de roda, entre outros.

Aulas: 01/09 a 20/10 (segundas-feiras)

Horário: 10h

Professor: Raymundo Pinto Magalhães Junior

Fundamentos do Saxofone: conceitos para iniciantes

Para o público em geral.

Recomendações: ter o instrumento disponível para a participação nas aulas e ter contato prévio com o saxofone.

Descrição: o saxofone é um instrumento de sopro muito versátil e dialoga com diversos gêneros musicais. Este curso tem por objetivo ensinar as bases técnicas do saxofone para iniciantes: produção do som, embocadura, respiração, articulação, afinação e dedilhado, permitindo o desenvolvimento de habilidades necessárias para executar músicas em diversos estilos.

Aulas: 04/09 a 23/10 (segundas-feiras)

Horário: 9h30

Professor: Luciano Fróes

Iniciação às cordas dedilhadas antigas

Para o público em geral.

Recomendações: a participação de pessoas que saibam tocar violão e tenham conhecimento prévio sobre algum instrumento de cordas dedilhadas antigas.

Descrição: neste curso alunos e alunas irão conhecer uma pouco mais sobre os instrumentos de cordas dedilhadas antigas, tais como: alaúdes, guitarras e teorba. Além de exercícios práticos, técnica de mão esquerda e direita, irá trazer em seu conteúdo a história e repertório característico destes instrumentos.

Aulas: 01/09 a 20/10 (segundas-feiras)

Horário: 9h

Professor: Alexandre Ribeiro de Oliveira

Leitura Musical para Guitarra – próximos passos

Para o público em geral.

Recomendações: ter contato prévio com o instrumento.

Descrição: uma partilha das principais ferramentas e exercícios práticos para a compreensão e desenvolvimento da leitura musical na Guitarra, este curso também irá abordar as principais características do instrumento, sua linguagem, estéticas e desafios.

Aulas: 10/09 a 29/10 (quartas-feiras)

Horário: 19h

Professor: Fernando Benelli Poles

Na batida do POP

Para o público em geral.

Descrição: curso EAD voltado para o ensino da bateria, com foco na música pop. Através de uma abordagem prática, acessível e conectada ao repertório popular contemporâneo, esse curso oferece conteúdos que exploram os principais grooves, técnicas, viradas e estilos presentes no universo pop. “Na batida do pop” alia teoria e prática com dinâmicas modernas, estimulando a musicalidade, o senso rítmico e a criatividade dos participantes.

Aulas: 05/09 a 24/10 (sextas-feiras)

Horário: 8h

Professor: José Roberto Mingóia Della Giustina

Piano ou teclado – próximos passos

Para o público a partir de 18 anos.

Recomendações: ter um instrumento de teclas disponível para a participação nas aulas, bem como conhecimento nas teclas e leitura musical básica.

Descrição: este curso irá abordar os fundamentos do instrumento de teclas, aprofundando os conteúdos sobre postura, leitura de partitura nas claves de sol e de fá, técnica dos dedos, exploração de acordes, entre outros.

Aulas: 02/09 a 21/10 (terças-feiras)

Horário: 19h

Professora: Lissa Kawashima

Viola Caipira – primeiros passos

Para o público em geral.

Recomendações: ter uma viola caipira disponível para a participação nas aulas.

Descrição: este curso introdutório é ideal para quem deseja aprender a tocar viola caipira, explorando sua história, técnicas fundamentais e aplicação prática em músicas tradicionais. Ao longo das aulas, os alunos e alunas conhecerão o instrumento, sua afinação, os primeiros acordes e a leitura inicial de partituras e tablaturas.

Aulas: 02/09 a 21/10 (terças-feiras)

Horário: 10h

Professor: Antonio Carlos Eleutério Camilo

Violão – primeiros passos

Para o público em geral.

Recomendações: ter o instrumento disponível para a participação nas aulas.

Descrição: este curso introdutório de violão é ideal para quem deseja iniciar sua jornada musical no instrumento. Ao longo das aulas, os alunos e alunas aprenderão técnicas básicas de afinação, primeiros acordes, postura, posicionamento das mãos, até a leitura inicial de partituras.

Aulas: 02/09 a 21/10 (terças-feiras)

Horário: 8h

Professor: Antonio Carlos Eleutério Camilo

Violão Solo – primeiros passos

Para o público em geral.

Recomendações: ter o instrumento disponível para a participação nas aulas.

Descrição do Curso: este curso irá explorar a prática do violão solo de maneira colaborativa. Com objetivos de desenvolvimento individual e em grupo, trará conteúdos como técnicas de dedilhado, arpejos, escalas maiores e menores, além da exploração de arranjos e ritmos.

Aulas: 02/09 a 21/10 (terças-feiras)

Horário: 9h

Professor: Antonio Carlos Eleutério Camilo

Apreciação musical

A História do Violino – Da Origem à Contemporaneidade

Para o público em geral.

Descrição: este curso oferece um panorama da história do violino, desde suas origens no século XVI até sua presença em diversos gêneros musicais contemporâneos, eruditos e populares. Por meio da escuta de principais obras, cada encontro irá abordar o desenvolvimento do instrumento e seu papel em diferentes períodos históricos e estilos musicais ocidentais.

Aulas: 04/09 a 23/10 (quintas-feiras)

Horário: 20h

Professor: Lucas Pinto Biscaro

Tons e Tempos: um passeio pela história da música brasileira

Para o público em geral.

Descrição: este curso propõe uma apreciação musical da música brasileira, com destaque às suas origens, influências e transformações ao longo dos séculos. Com uma variedade de materiais e recursos didáticos, o curso oferece uma vivência sonora de modo a possibilitar as percepções e identificações da música brasileira ao longo do tempo, desde manifestações musicais dos povos originários, influências dos povos africanos e europeus, o surgimento do samba, do rock, da bossa nova, da mpb, do tropicalismo, dentre outros gêneros musicais, até os dias atuais.

Aulas: 01/09 a 20/10 (segundas-feiras)

Horário: 19h

Professor: Renato Batista Caetano

Formação para educadoras e educadores

Ensino de Música no Fundamental II – Estratégias e Práticas para Professores

Para educadores e educadoras de qualquer nível de ensino e espaço de atuação

Descrição: este curso é voltado para educadores(as) que desejam ampliar suas habilidades para atuar no ensino regular em escolas do Fundamental II (11 a 14 anos). O objetivo é fornecer ferramentas práticas, estratégias pedagógicas e atividades adaptadas para trabalhar com turmas de até 40 alunos, promovendo o aprendizado musical coletivo de forma criativa, inclusiva e eficiente. Serão abordados temas como planejamento de aulas, uso de tecnologia na música, criação colaborativa, repertório contemporâneo e dinâmicas de grupo, além de orientações sobre como lidar com desafios específicos do ambiente escolar.

Aulas: 02/09 a 21/10 (terças-feiras)

Horário: 19h30

Professor: Joel Albuquerque

Ferramentas digitais para educadores(as): Aulas de Teoria Musical

Para professoras e professores de qualquer nível de ensino e espaço de atuação

Descrição: este curso busca fornecer aos(às) educadores(as) ferramentas digitais para enriquecer a prática pedagógica, ampliando as possibilidades de ensino da teoria musical. Serão apresentados softwares de edição de partituras, aplicativos para ensino de ritmo e harmonia, plataformas interativas e recursos de gamificação. O objetivo é proporcionar aos(às) educadores(as) recursos inovadores para integrar a tecnologia ao ensino da música.

Aulas: 02/09 a 21/10 (terças-feiras)

Horário: 18h

Professor: Joel Albuquerque

Introdução à flauta doce para educadores

Para professoras e professores de qualquer nível de ensino e espaço de atuação.

Recomendações: ter o instrumento disponível para a participação nas aulas.

Descrição: este curso oferece subsídios práticos e teóricos para a utilização da flauta doce em níveis de ensino e espaços diversos de ensino-aprendizagem musical. Pretendemos trabalhar o desenvolvimento de habilidades musicais, expressivas e artísticas por meio do instrumento além de fomentar a compreensão da flauta doce como instrumento histórico, artístico e, também, como recurso pedagógico.

Aulas: 09/09 a 28/10 (terças-feiras)

Horário: 20h

Professora: Andrea Mischiatti Gianelli

Música e inclusão

Musicografia Braille – próximos passos

Para o público a partir de 18 anos de idade.

Descrição: o curso de Introdução à Musicografia Braille – próximos passos tem como objetivo aprofundar os conhecimentos básicos nesta técnica de escrita, possibilitando aos(às) alunos(as) conhecimentos mais completos. Com material inclusivo, as aulas serão desenvolvidas em um ambiente de aprendizado acessível a todos(as), sejam PCdV’s ou videntes. É importante destacar que o enfoque principal é a Musicografia Braille e não a alfabetização em Braille.

Aulas: 03/09 a 22/10 (quartas-feiras)

Horário: 18h

Professora: Juliana Pereira dos Santos Siqueira

Música e tecnologia

Produção musical – primeiros passos

Para o público em geral.

Descrição: nesse curso serão apresentados conceitos sobre produção musical e sua relação com a forma de fazer e consumir música, além de ferramentas tecnológicas que servirão de base para produção musical. No decorrer do curso os processos de gravação, edição e composição serão apresentados e discutidos de maneira interativa, tornando possível cada aluno e aluna interferir e participar de cada processo ativamente e em tempo real.

Aulas: 06/10 a 28/10 (segundas-feiras e terças-feiras)

Horário: 9h

Professor: Bruno Soares Hernandes

Produção musical – próximos passos

Para o público em geral.

Descrição: nesse curso serão apresentados conceitos sobre produção musical e sua relação com a forma de fazer e consumir música, além de ferramentas tecnológicas que servirão de base para produção musical. No decorrer do curso os processos de gravação, edição e composição serão apresentados e discutidos de maneira interativa, tornando possível cada aluno e aluna interferir e participar de cada processo ativamente e em tempo real.

Aulas: 03/11 a 25/11 (segundas-feiras e terças-feiras)

Horário: 9h

Professor: Bruno Soares Hernandes

Teoria musical

Fundamentos de Teoria Musical

Para o público em geral.

Descrição: este curso introdutório de teoria musical tem como objetivo fornecer os primeiros passos para a compreensão dos elementos musicais e da partitura. Ao longo das aulas, os alunos e alunas aprenderão os principais conceitos musicais como duração, figuras rítmicas, altura, notas musicais, claves, acidentes, escalas e intervalos.

Aulas: 02/09 a 21/10 (terças-feiras)

Horário: 11h

Professor: Antonio Carlos Eleutério Camilo

Teoria em ação

Para o público em geral.

Descrição: esse curso tem por objetivo associar o estudo dos elementos base para a compreensão de uma partitura à prática do canto. Serão abordados temas como ordenação de notas musicais, caracterização de escalas maiores e menores, reconhecimento de intervalos musicais, correlação entre a sensação do pulso com fórmulas de compasso e células rítmicas.

Aulas: 04/09 a 23/10 (quintas-feiras)

Horário: 18h

Professor: Fernando Henrique Ribeiro

Sobre o GURI

O maior programa de educação musical e desenvolvimento humano do Brasil, criado e mantido pelo Governo do Estado de São Paulo, sob gestão da Santa Marcelina Cultura, está completando 30 anos em 2025.

Com oferta de arte e cultura, mais de 1 milhão de crianças, adolescentes e jovens já passaram pelo GURI, que beneficiou também suas famílias e comunidades. Com mais de mais de 100 mil vagas gratuitas, o GURI está presente em mais de 500 polos de ensino espalhados por todo o Estado – capital, região metropolitana, interior e litoral de São Paulo. Do canto ao instrumento, do popular ao erudito, são inúmeras opções. Além dos Cursos Regulares – divididos entre Iniciais e Sequenciais, o GURI oferece atividades extracurriculares, como os Cursos Livres – Modulares, Iniciação Musical para Adultos e Luteria, e ainda o GURI 4.0 – que abrange os cursos EaD, as videoaulas e as transmissões ao vivo no canal @SouGURI no YouTube.

Outra ação complementar é o GURI nas Escolas, que oferece atividades pedagógico-musicais dentro das escolas da rede pública de ensino. Aos alunos e às alunas do programa que buscam um aprimoramento mais avançado, também tem os 29 Grupos Musicais do GURI. Para saber mais, acesse souguri.art.br.