Moradores do Baixo Madeira recebem nova Carteira de Identidade Nacional por meio do programa Rondônia Cidadã

Entre os dias 15 e 20 de julho, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), esteve em diversas comunidades do Baixo Madeira para entregar a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A ação é fruto de uma parceria entre o programa Rondônia Cidadã e o projeto Justiça Rápida Itinerante Fluvial, do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO).

Cerca de 480 moradores das comunidades de Calama, Demarcação, Gleba Rio Preto, Ressaca, Papagaios, Santa Catarina, Nazaré, Lago do Cuniã, Cavalcante e São Carlos receberam os novos documentos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o programaRondônia Cidadãsegue com o compromisso de promover políticas públicas inclusivas, levando dignidade e serviços essenciais às populações mais vulneráveis do estado. Novas ações estão previstas para os próximos meses.

Mais de 480 documentos entregues

A entrega da CIN é resultado de uma edição do programa Rondônia Cidadã realizado entre os meses de abril e maio deste ano. A iniciativa levou até essas comunidades serviços essenciais como a emissão de documentos, atendimentos jurídicos, assistência social, orientações de saúde e atividades educativas.

Segundo a secretária da Seas, Luana Rocha, garantir a documentação básica é o primeiro passo para o acesso a direitos. “Sem um documento de identidade, fica mais difícil ter acesso a programas sociais, educação e saúde, por exemplo. Levar esse serviço até as comunidades do Baixo Madeira é mais do que logística, é uma missão de justiça social”, destacou.

Fonte

Texto: Camila Rodrigues

Fotos: Lucas Montrezol

Secom - Governo de Rondônia