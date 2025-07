Saúde Digital Paulista: entenda o programa de teleconsultas do Estado de São Paulo

O Programa Saúde Digital Paulista já realizou mais de 75 mil atendimentos por meio de iniciativas de telessaúde desde 2024, quando lançado pelo Governo de São Paulo. Disponível em todos os níveis de atenção e assistência à saúde, amplia a oferta de serviços com efetividade no cuidado da população. Em participação no programa SP em 3, 2, 1, da Agência SP, a coordenadora do Programa Saúde Digital Paulista, Cristina Balestrin, detalhou as ações do estado.

Foto: Reprodução/Secom SP

“O Programa de Saúde Digital Paulista amplia a oferta de serviços ao cidadão do estado por meio do uso de tecnologia. Ele aproxima a Saúde do cidadão e é mais eficiente com o cuidado, evitando deslocamentos desnecessários. Pessoas que não precisariam estar em uma unidade de pronto atendimento podem ter as suas questões de saúde resolvidas por meio de uma teleconsulta”, explica Balestrin.

Participar ou não de uma teleconsulta é uma escolha do paciente. Ele decide qual modalidade atenda melhor às suas necessidades.

TeleAPS

Uma das iniciativas do Programa Saúde Digital Paulista é a TeleAPS, atendimento remoto na Atenção Primária . Atualmente, presente em 60 Unidades Básicas de Saúde foram realizados mais de 33 mil teleatendimentos, que beneficiaram mais de 20 mil pacientes em todo o estado.

AME+ Digital

Na atenção especializada o AME+ Digital são ofertadas consultas em 14 especialidades médicas agendadas através da Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (Cross). Desde então realizado mais de 5 mil teleatendimentos com resolutividade maior que 85%.

TeleUTI

O modelo oferece suporte remoto a equipes multiprofissionais que atuam em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) elegíveis para a iniciativa.

Hoje com 19 hospitais em operação, o Tele UTI já atendeu mais de 2 mil pacientes em todo o estado com mais de 12 mil discussões.

TeleSAP

Por meio de teleatendimentos a população privada de liberdade é assistida na ampliação do acesso à saúde, dentro das unidades prisionais (UPs), reduzindo a necessidade de deslocamentos para atendimentos fora das UPs. Presente em 68 unidades prisionais do estado, a iniciativa TeleSAP já realizou mais de 27 mil atendimentos a mais de 20 mil pacientes.

Aplicativo Poupatempo

Por meio do app do Poupatempo , cidadãos podem acessar uma série de programas voltados à saúde. Segundo Cristina Balestrin, entre as iniciativas oferecidas está o programa Mulheres de Peito que visa rastrear ativamente o câncer de mama e incentivar a realização de exames preventivos para detecção precoce da doença.

Outra ação destacada é o programa Filho que Ama leva o Pai ao AME, que oferece check-ups gratuitos para homens a partir de 50 anos com o objetivo de promover a saúde preventiva e rastrear doenças como o câncer de próstata.

Essas ações entre outras, fazem parte de um esforço contínuo para ampliar o acesso da população a serviços de saúde por meio de ferramentas digitais.

Assim, o Estado de São Paulo consolida a telessaúde como possibilidade para democratizar o acesso: “São várias as ofertas que estão sendo feitas e estão sendo construídas, sempre neste sentido, de ampliação de acesso aos serviços de saúde” diz Cristina.