SP lança Plano de Desenvolvimento da Indústria de Games para consolidar estado como referência global

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo lançou nesta segunda-feira (21) o Plano de Desenvolvimento da Indústria de Games, uma política pública inovadora e transversal que visa posicionar o estado como protagonista nacional e internacional na indústria de jogos eletrônicos e tecnologias imersivas. Com investimento de R$ 8,2 milhões em editais e ações integradas, o plano está organizado em cinco eixos estruturantes: formação profissional e empregabilidade, fomento e financiamento, produção e distribuição, internacionalização, e governança.

No eixo de formação profissional, a Escola de Audiovisual, Games e Tecnologia, já em funcionamento no âmbito do programa CULTSP PRO, oferece cursos técnicos, criativos e de gestão para formar profissionais em cinema, TV, desenvolvimento de games, design, marketing e direitos autorais. O plano prevê ainda programas de capacitação continuada, mentorias e laboratórios de criação, em parceria com a rede estadual de ensino técnico, universidades públicas e espaços culturais.

Na área de fomento e financiamento, serão disponibilizados R$ 8,2 milhões via Fomento CULTSP, para apoiar o desenvolvimento, finalização e publicação de jogos eletrônicos e conteúdos em realidade aumentada, virtual e mista. Por meio da Desenvolve SP, agência de fomento do Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). será oferecida uma linha de crédito de até R$ 300 mil para estúdios independentes. Além disso, o plano incentiva pesquisa, desenvolvimento de protótipos e inovação no setor.

No eixo de produção e distribuição, o governo implementa programa de aceleração para negócios criativos, com até R$ 50 mil por projeto, formação empreendedora e parcerias internacionais para certificação técnica em engines profissionais. Essas ações visam fortalecer a capacidade produtiva e facilitar a conexão com o mercado nacional e internacional.

O eixo de internacionalização prevê apoio institucional e logístico para que estúdios paulistas participem de feiras e rodadas de negócios, além de estimular a exportação de jogos desenvolvidos no estado e a integração com plataformas globais de distribuição.

Por fim, a governança será reforçada por meio da criação e monitoramento de indicadores setoriais, em articulação com ABRAGAMES, ACJOGOS-SP e XRBR. A Câmara Setorial será consolidada como instância permanente de diálogo entre poder público e setor produtivo, garantindo a construção colaborativa de políticas públicas.