Ministério dos Transportes destaca Rondônia entre os estados com envio pontual de dados sobre segurança viária

Rondônia alcançou a quinta colocação com maior engajamento nacional com o Pnatrans

Rondônia está entre os cinco estados que se destacam nacionalmente pela atualização constante e envio pontual de dados ao novo Sistema de Gestão do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), operado desde janeiro de 2025 pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), vinculada ao Ministério dos Transportes. A iniciativa permite monitorar com maior precisão as ações em andamento e fortalece a base de dados para orientar políticas públicas eficazes de segurança viária em todo o país.

Através da atuação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), Rondônia alcançou a quinta colocação com maior engajamento nacional com o Pnatrans, garantindo um papel de destaque na construção de um trânsito mais seguro.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha. trabalhar com dados atualizados é essencial para orientar decisões e proteger vidas. “O governo do estado investe nas ações que contribuem para as políticas públicas e fortalece a segurança viária no estado”, pontuou.

Execução das ações do programa é coordenada entre União, estados e municípios

REDUÇÃO DE MORTES NO TRÂNSITO

A execução das ações do programa é coordenada entre União, estados e municípios. Para o Ministério dos Transportes, a cooperação entre os entes federativos é fundamental para que o planejamento se traduza em medidas concretas e contribua para a redução de mortes no trânsito. A partir do registro das estratégias de prevenção regionais, a Senatran pode acompanhar o desempenho das metas, identificar boas práticas e promover ajustes.

Segundo o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, o Detran de Rondônia está integrado ao sistema e comprometido com a alimentação constante dos dados. “Acreditamos que a inteligência por trás dessas informações é a chave para melhorar a segurança no trânsito, e estamos trabalhando em diferentes áreas para salvar vidas no estado”, pontuou.

Segundo o secretário nacional de Trânsito, Adrualdo Catão, é fundamental que todos os estados se integrem ao sistema. “Não se trata apenas de cumprir uma obrigação administrativa, mas de salvar vidas. Sem dados, não há diagnóstico; sem diagnóstico, não há políticas públicas eficazes”, afirma.

Além de Rondônia, os estados do Paraná, Paraíba, Santa Catarina e Minas Gerais lideram as atualizações trimestrais no Sistema Pnatrans.

Fonte

Texto: Renan Cividati

Fotos: Daiane Mendonça e João Muniz

Secom - Governo de Rondônia