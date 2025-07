Vale do Paraíba recebe do Governo do Estado R$ 19 milhões para desassoreamento de rios

Cidades do Vale do Paraíba foram contempladas com R$ 19 milhões em investimentos do programa Rios Vivos , destinados ao desassoreamento de rios e córregos. Os trabalhos devem ocorrer em Campos do Jordão, Pindamonhangaba, Lorena e Santa Branca. Entre os corpos hídricos beneficiados estão o Córrego Umuarama, Represa do Itatinga, Represa Ribeirão Taboão, o Rio Una e o Córrego São Joaquim, todos integrantes das bacias do Paraíba do Sul e do Litoral Norte. Desde 2023, o Estado já aplicou mais de R$ 37,6 milhões em ações semelhantes na região.

Coordenado pela SP Águas , agência reguladora vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), o projeto busca melhorar a vazão dos rios, garantir água de qualidade para abastecimento e reduzir o risco de enchentes . A iniciativa também promove a revitalização de áreas ribeirinhas, incentivando o uso público para lazer e atividades físicas.

A diretora-presidente da SP Águas, Camila Viana, ressalta que os benefícios vão além da preservação ambiental e que o Rios Vivos não só melhora a infraestrutura hídrica, mas também cria condições favoráveis para a instalação de novos empreendimentos, fortalecendo a economia local e a qualidade de vida nas cidades beneficiadas. “Os benefícios não se restringem apenas aos municípios onde as ações são realizadas.

Em Campos do Jordão, os serviços contemplam o Córrego Umuarama (356 metros) e a represa do Itatinga (340 metros), com um volume total estimado de 20,3 mil m³ a ser retirado.

Em Pindamonhangaba, o Rio Una terá 4.112 metros limpos, com remoção prevista de 34,9 mil m³.

Parceria com municípios

O programa opera em conjunto com as prefeituras, que aderem à iniciativa e ficam responsáveis pelo licenciamento ambiental, destino dos resíduos e manutenção das áreas recuperadas. Desde seu lançamento, em 2023, o Rios Vivos já revitalizou 266 cursos d’água em 131 cidades paulistas, removendo 3,631 milhões de m³ de sedimentos. O investimento total no período chegou a R$ 216 milhões.