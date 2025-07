Município na Zona da Mata está mais produtivo e desenvolvido com investimentos do governo de RO

Omunicípio de Alta Floresta d’ Oeste é um dos beneficiados pela missão do governo de Rondônia de revolucionar o desenvolvimento e qualidade de vida nos municípios. Na última semana, a cidade recebeu uma comitiva liderada pelo governo do estado, com entregas importantes: novo escritório da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), carta de aposentadoria rural e ainda a visita institucional para conferir a obra de reforma geral da Escola Municipal Boa Esperança no distrito de Vila Marcão.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a transformação da cidade com apoio do governo de Rondônia. ‘‘Essas novas entregas fazem parte de uma sequência de investimentos feitos pelo governo do estado para melhorar a qualidade de vida e o desenvolvimento de Alta Floresta d’Oeste. Observamos o quanto a cidade evoluiu. Ruas foram asfaltadas, áreas de lazer receberam melhorias, e diversas ações feitas para impulsionar as cadeias produtivas, Educação, Saúde, Economia, entre tantas que são realizadas para tornar o município ainda melhor para se viver”.

Novos investimentos do Governo de Rondônia ajudam cidade a se desenvolver

NOVOS INVESTIMENTOS

O governo de Rondônia entregou o novo prédio da Emater-RO em Alta Floresta d’Oeste . Com uma recepção acolhedora, sala ampla para atendimento, auditório e ambiente para reuniões climatizados, o local é mais adequado para os trabalhadores e para o atendimento aos produtores rurais de todo o município, contribuindo com o desenvolvimento da cidade, que é repleto de cadeias produtivas, com destaque para a cafeicultura, bovinocultura, piscicultura e agroindustrialização.

A cerimônia foi marcada pela entrega da carta de concessão de aposentadoria por idade . Desde abril deste ano, a assistência para benefícios previdenciários transformou-se em mais um serviço do governo, desenvolvido por meio da Emater-RO. Uma iniciativa pioneira de Rondônia, que ocorre por meio de cooperação técnica com Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Também houve a visita institucional a Escola Municipal Boa Esperança no distrito de Vila Marcão , que com apoio do governo de Rondônia passa por reforma geral, as mudanças são profundas, do piso ao teto.

MAIS PROGRESSO

Alta Floresta d’ Oeste está localizado na zona da Mata, próximo a cidade de Rolim de Moura, é uma das potencialidades da agropecuária de Rondônia , com áreas florestais incríveis, territórios indígenas, e banhado pelo rio Guaporé, inclusive, faz parte do roteiro do Plano de Desenvolvimento da Pesca Esportiva do governo de Rondônia, lançado este mês. Na cidade, o governo de Rondônia já asfaltou e recapeou mais de 17km, melhorando a infraestrutura do município. E ainda investiu na Reforma do Ginásio Expedito, adquiriu luminárias públicas de LED, três playgrounds infantis e duas academias de saúde ao ar livre. O que o torna mais atrativo para os moradores, turistas e negócios. O governo também investe na pavimentação de um cantinho especial do município, o distrito de Vila Marcão, o local é pequeno, mas não passou despercebido aos olhos do governo do estado.

Alta Floresta d’ Oeste destaca-se na produção de café

MAIS APOIO

De 2019 a 2025, já realizou 89 compras dos produtores rurais por meio do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA Estadual, com investimento de mais R$ 378.7 mil. Distribuiu 114.719 sementes, mudas e material propagativo para os produtores de agricultura familiar. Também realizou diversas entregas de equipamentos e insumos para beneficiar os agricultores familiares. E recentemente, realizou a entrega de um kit de equipamentos na aldeia Aruá, contendo 01 trator agrícola de pneus; 01 grade aradora; e 01 carreta agrícola.

MAIS PARCERIA

Rondônia tem a sexta melhor educação do Brasil e avança em investimentos em escolas estaduais e também municipais. Em Alta Floresta do Oeste, 11 escolas, entre estaduais e municipais, foram contempladas com reforma e construção de bloco de salas de aula; pinturas; instalações elétricas, entre outras melhorias. De 2023 até 2025, já foram feitos convênios com mais de R$ 13 milhões para beneficiar todas as escolas municipais. Além de mais de R$ 10,8 destinados a aquisição de equipamentos, materiais didáticos, pedagógicos, paradidáticos e mobiliários para as escolas do município.

Até escolas municipais recebem investimentos do Governo de Rondônia

MAIS ACOLHEDOR

O município também foi atendido com ações no Eixo da Saúde, a exemplo do Programa Compartilhando Saúde, voltado a realizar, mais próximo da população, cirurgias eletivas. E os diversos programas de Assistência Social, com destaque para o Mamãe Cheguei (385), Crescendo Bem (278), Rondônia Cidadã (539); Mulher Protegida (63); e construção de Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) em 2022.

MAIS PRÓSPERO

O município também recebe apoio para os negócios prosperarem, R$ 9.605.436,00 foram liberados por meio do Programa de Microcrédito Produtivo Orientado de Rondônia (Proampe), e o número de novas empresas abertas aumenta a cada ano. Foram registradas a abertura de 128 empresas, nos primeiros cinco meses deste ano. Crescimento de 29,29% em comparação ao mesmo período de 2024. A Educação Profissional também está em alta no município, com cursos do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep), dando oportunidade para a população prosperar, 162 matrículas realizadas, em 31 cursos. Alta Floresta experimenta uma fase de desenvolvimento e melhor qualidade de vida, com o apoio do governo de Rondônia.

Fonte

Texto: Vanessa Moura

Fotos: Frank Néry

Secom - Governo de Rondônia