Centros de Integração da Cidadania registram mais de 900 mil atendimentos no 1º semestre de 2025

Cursos no Centro de Integração da Cidadania (CIC)

A Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio da Coordenadoria de Integração da Cidadania (CIC), realizou 901.950 atendimentos no primeiro semestre de 2025. As ações são feitas em 17 unidades fixas e 3 unidades móveis, distribuídas entre serviços públicos (449.879 atendimentos) e atividades comunitárias (437.631 atendimentos).

Os serviços mais procurados incluem o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Cidadania Itinerante, CadÚnico, Saúde (Testagens rápidas de ISTs, vacinação e orientações), o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Totem Poupatempo, Procon, o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), Detran, INSS e emissão de segundas vias de certidões. Além disso, houve aumento nos atendimentos realizados pelas vans de serviços móveis, como Descomplica, INSS, Procon e CDHU.

As ações de empregabilidade atenderam 22.082 pessoas por meio de processos seletivos, mutirões de emprego, feiras e oficinas de currículo. Destacaram-se os CICs Oeste, Jundiaí, Norte, Francisco Morato, Ferraz, Campinas, Juquiá, Imigrantes e Sul. Foram 40.921 atendimentos em parceria com programas de apoio ao trabalhador, como o PAT, o Centro Integrado de Emprego, Trabalho e Renda, o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET) e o Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (CATe).

Neste semestre foram 91 atividades programadas, entre eles o casamento comunitário, realizado no Cantareira Norte Shopping, que reuniu 100 casais e mais de 1.400 convidados. As unidades promoveram 277 palestras e rodas de conversa, com a participação de 11.715 pessoas, abordando temas como direitos das mulheres, prevenção ao uso de drogas e combate à violência contra crianças e idosos.

Os CICs também efetuaram a doação de 38.105 itens, entre cestas básicas, alimentos, roupas e leite, além da distribuição de 33.750 preservativos. As oficinas contaram com a participação de 17.610 pessoas e cursos profissionalizantes que capacitaram 5.997 alunos, com o apoio de instituições como Senac, Sebrae, Ceprocamp e Fundação Paulistana.

No atendimento às mulheres, 325 vítimas de violência foram acolhidas pelos Centros de Auxílio à Mulher (CAM) nas unidades de Ferraz, Norte, Oeste e Leste. Os totens do Poupatempo nesses espaços formalizaram 26.609 atendimentos, com maior destaque para as unidades de Ferraz, Feitiço da Vila, Grajaú, Pirapora, Leste e Norte.

Cidadania Itinerante

As três unidades móveis do projeto Cidadania Itinerante realizaram 50.604 atendimentos durante o período, visitando 121 municípios em diversas regiões do estado, incluindo a capital paulista. A iniciativa busca aproximar os serviços públicos das comunidades, facilitando o acesso em locais onde o deslocamento até os centros fixos pode ser dificultado.