Centros de Integração da Cidadania de SP promovem seleções para mais de 250 vagas de emprego

A Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio do Centro de Integração da Cidadania (CIC), realiza nesta semana processos seletivos para vagas de emprego na capital paulista.

CIC Norte

O CIC Norte realiza nesta terça-feira (22), às 14h, seleção para o cargo de Operador de Produção, voltado ao setor alimentício. A ação acontece em parceria com a empresa WCA e a Bauducco, e é aberta a toda a população. Os interessados devem comparecer com RG, CPF, carteira de trabalho (física ou digital) e currículo atualizado.

Data: Terça-feira, 22 de julho de 2025

Horário: 15h

Endereço: Rua Ari da Rocha Miranda nº 36 – Conj. Hab. Jova Rural

Localização: https://maps.app.goo.gl/kQgfLb4BmqrWneo47

CIC Francisco Morato

O CIC Francisco Morato realiza entre esta segunda-feira (21) e sexta-feira (25) três processos seletivos em parceria com empresas do setor de recursos humanos. Os interessados devem comparecer com RG, CPF, carteira de trabalho (física ou digital) e currículo atualizado. Confira os detalhes das seleções:

21 de julho (segunda-feira) | 10h às 12h

Auxiliar de Logística (100 vagas) – GI Group Recursos Humanos

Salário: R$ 2.050,65

Benefícios: fretado, vale-transporte, refeição no local e bônus por presença (R$ 120,00/mês)

Requisitos: ensino fundamental completo; idade a partir de 18 anos; sem exigência de experiência; vagas para ambos os sexos

Local de trabalho: Pinheiros – São Paulo/SP

Jornada: escala 3×2 (das 6h às 18h e das 18h às 5h)

22 de julho (terça-feira) | 9h30 às 12h

Auxiliar Operacional de Logística (50 vagas) – Empresa: Potenza

Salário: R$ 1.751,20

Benefícios: vale-transporte e vale-refeição (R$ 36,05 por dia trabalhado)

Requisitos: ensino fundamental completo; idade a partir de 18 anos; vagas para ambos os sexos; sem exigência de experiência

Local de trabalho: Taboão da Serra – SP

Turnos disponíveis: manhã, tarde e noite

25 de julho (sexta-feira) | 9h às 13h

Operador de Logística I (120 vagas) – Randstad Brasil Recursos Humanos

Salário: R$ 2.025,00

Benefícios: vale-alimentação (R$ 263,00), fretado, seguro de vida, assistência médica e odontológica, auxílio-creche, restaurante no local (café e refeição) e bonificação mensal de R$ 182,00

Requisitos: ensino fundamental completo; idade a partir de 18 anos; vagas para ambos os sexos; sem exigência de experiência

Local de trabalho: Água Branca – São Paulo/SP

Escala: T2 – das 14h às 22h36 (6×1 e 6×2)

Endereço dos processos seletivos: Rua Tabatinguera, 45 – Centro, Francisco Morato/SP

Localização: https://maps.app.goo.gl/FUGfirrrBYbfZV5B8