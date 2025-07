Plano de Integridade do Detran é lançado e reforça o compromisso com ética e transparência na administração pública

Um passo importante na consolidação das boas práticas de governança foi dado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) ao lançar, na última sexta-feira (18), o Plano de Integridade (Proin), comprometido com o fortalecimento da ética, transparência e responsabilidade na gestão pública. O evento foi realizado em Porto Velho e contou com a presença de diretores, coordenadores e servidores de diferentes municípios, que participaram da elaboração do documento.

O Plano de Integridade do Detran-RO é o resultado direto da adesão do órgão ao Programa de Integridade na Administração direta e indireta vinculadas ao Poder Executivo Estadual, instituído pelo Decreto nº 26.238, de 19 de julho de 2021 , que estabelece diretrizes para a construção de uma cultura de integridade na administração pública estadual.

COMPROMISSO COLETIVO

A cerimônia incluiu um juramento simbólico de todos os diretores do Detran-RO, reforçando o comprometimento coletivo com os princípios de integridade institucional

O plano foi elaborado com a participação ativa dos servidores, com apoio técnico da Controladoria Geral do Estado. Os participantes contribuíram com a identificação de riscos, propostas de mitigação e diretrizes práticas que agora fazem parte de um planejamento estruturado, com metas e responsabilidades bem definidas.

Durante a cerimônia, a relevância do plano como instrumento de fortalecimento dos controles e práticas éticas foi destacada, além de reforçar os pilares da governança e da confiança da sociedade nos serviços prestados pelo Detran. A cerimônia ainda incluiu um juramento simbólico de todos os diretores do Detran-RO, reforçando o comprometimento coletivo com os princípios de integridade institucional.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, ressaltou que o lançamento do plano representa a construção de um Detran cada vez melhor e mais justo. “Esse plano, aliado com nossas atitudes do dia a dia, vai nos levar a sermos servidores públicos cada vez melhores. Eu realmente fico muito feliz com esse programa, que será nossa base para fazermos uma gestão correta, digna, honrada, com respeito e zelando pela coisa pública”.

PLANEJAMENTO

Com o Plano de Integridade lançado, o Detran-RO inicia outra fase, o monitoramento e execução das ações planejadas, com acompanhamento contínuo dos setores responsáveis. A expectativa é que, além de fortalecer os controles internos, o Plano de Integridade contribua para reduzir danos, aumentar a eficiência administrativa e melhorar a imagem institucional do órgão perante a sociedade.

Controlador-Geral do Estado de Minas Gerais, Rodrigo Fontenelle foi o palestrante do evento

Auditor interno do Detran-RO, Alexandre Lopes Machado participou ativamente da construção do documento, baseado na identificação de riscos internos, como também suas causas e consequências. “Com o plano, a gente consegue fortalecer as atividades do Detran de modo que consigamos entregar um produto com qualidade e eficiência, como é esperado pela sociedade”.

O controlador geral do estado, José de Aquino, participou do lançamento do Proin e destacou a adesão dos órgãos governamentais às boas práticas de gestão pública. “Rondônia hoje tem 100% dos órgãos no estado rodando programas de integridade de forma voluntária. Esse é um diferencial, pois é convencimento da alta gestão e não um decreto que vem de cima para obrigar. Quando a gente faz efetivamente um programa de integridade, a gente muda condutas, muda a nossa vida e de quem está em nosso entorno”.

Controlador-Geral do Estado de Minas Gerais, Rodrigo Fontenelle foi o palestrante do evento, com o tema “Ética, Integridade e Transparência”. Para ele, o Plano de Integralidade vai além do combate aos atos de corrupção, mas sim, busca garantir uma melhor entrega dos serviços. “O Detran, pela importância que ele tem no estado, é mais do que necessário que agregue suas ações ao plano de integridade. Internamente, é uma mudança de cultura com condutas mais íntegras, para a população o ganho é uma melhoria na entrega dos produtos oferecidos pelo órgão”.

Fonte

Texto: Luciane Gonçalves

Fotos: Jarlana Davy e Alan Davi

Secom - Governo de Rondônia