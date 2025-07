Workshop de afroturismo fomenta investimentos para o público negro

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) realiza o 2º Workshop Afroturismo SP, um evento dedicado ao protagonismo e à valorização da cultura negra como vetor de desenvolvimento econômico, por meio do turismo. O encontro acontece nesta terça-feira (22) em sua sede na capital paulista.

Na ocasião, haverá a promoção de uma linha de crédito para empresários negros com juros baixos e condições especiais, a partir do CrediturSP, maior programa de crédito para o turismo do Estado de São Paulo, além de painéis temáticos para lideranças do setor.

“A inclusão e o reconhecimento étnico-cultural são fundamentais para desenvolver comunidades de forma sustentável e gerar novas oportunidades de trabalho”, disse o secretário Roberto de Lucena, da Setur-SP, que trabalha para desenhar uma política pública para o segmento, promovendo o protagonismo e a valorização de destinos afro no Estado de São Paulo.

O evento valoriza o legado afro-brasileiro e dá sequência a um trabalho que vem sendo realizado pela Setur-SP para o desenvolvimento e o protagonismo negro no afroturismo no Estado com o lançamento do Guia de Afroturismo , com os 10 principais roteiros e atrativos paulistas ligados à cultura afro-brasileira e outras ações da Pasta.

Além da apresentação da linha de crédito por instituições financeiras, haverá três painéis: um sobre segurança pública e infraestrutura de apoio ao turismo no Estado de São Paulo, um sobre oportunidade de afroturismo no interior e litoral de SP e um sobre o futuro do afroturismo no mercado.

O estado de São Paulo tem na comunidade negra um patrimônio genuíno de sua identidade. De acordo com dados do IBGE, 41% da população paulista é negra, um legado relevante e decisivo para a construção da memória do estado. O workshop é mais uma iniciativa do Governo de São Paulo de apoio à igualdade racial e combate ao racismo estrutural e suas consequências na vida da população negra.