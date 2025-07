Abertas inscrições para cursos de MBA do Centro Paula Souza

A Unidade de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa (Upep) do Centro Paula Souza (CPS) está com inscrições abertas até 31 de agosto para quatro opções de cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade Master of Business Administration (MBA). Os interessados em fazer a inscrição nas formações devem acessar os links abaixo:

Os cursos são indicados para profissionais com Ensino Superior completo (bacharelado, tecnológico ou licenciatura) que atuem nas seguintes áreas do conhecimento: Engenharias; Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Humanas; Ciências Exatas e da Terra; Ciências Biológicas; e Ciências da Saúde.

Ministradas duas vezes por semana – às terças e quintas-feiras, à noite – as aulas estão previstas para começar em setembro, de forma mista, com atividades presenciais e online síncronas, por meio da plataforma Microsoft Teams. Oferecido em dois módulos, o curso terá duração média de 15 meses, incluindo elaboração e apresentação de monografia. Serão oferecidas duas certificações, a intermediária e a final.

“Os cursos de MBA do CPS contam com professores de alto nível, tanto pelo conhecimento acadêmico como pela experiência no mercado”, informa a coordenadora da Upep, Juliana Augusta Verona. “A qualidade do corpo docente é essencial para a formação de profissionais que atendam às demandas científicas e tecnológicas do Estado”, complementa.

Outras informações, como relação de disciplinas e valor do investimento, pelo número (11) 3313-7990 ( WhatsApp ) ou pelo site pos.cps.sp.gov.br/lato-sensu .

Serviço

Cursos de pós-graduação lato sensu do CPS

Local: Unidade de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa (Upep) do CPS

Endereço: Rua dos Bandeirantes, 169, Bom Retiro – São Paulo – SP

Informações e inscrições: pos.cps.sp.gov.br/lato-sensu